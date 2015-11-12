金砖国家：11月11日股汇市收盘纵览

路透11月12日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币11月11日(周三)走势纵览。

MSCI新兴市场指数 收平盘，报833.38点。

中国股市：沪综指缩量小涨收创近三个月新高，热点分化致大盘持续震荡

中国汇市：人民币扩大跌幅收创一个半月新低，受经济数据不佳拖累

香港股市：收跌，因金融和能源股下挫

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巴西股市：上扬，因当地媒体称巴西央行前总裁梅罗斯可能在未来几个月接替莱维担任财长一职，给一些交易商带来乐观情绪。指标股指Bovespa指数 收报47,065.01点，上涨1.86%。

巴西汇市：财长更迭的报导亦提振雷亚尔上扬。雷亚尔兑美元 收报3.7670/95，上日收报3.7908/15。

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南非股市：全球最大的啤酒商--百威英博 向同业SABMiller提出作价逾1,000亿美元的收购要约，提振后者的南非上市股票飙升至纪录新高，带动大盘收涨。指标Top-40指数 收报47,265.83点，上涨0.14%；大盘综合指数 收报52,594.1点，上涨0.05%。

南非汇市：兰特上涨，因投资者在美元近期上涨后获利了结

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印度股市：周三适逢宗教节日排灯节，股市仅交易一小时，收盘录得温和涨幅，受到政府出台一系列经济改革措施的推动。BSE指数 收报25,866.95点，上涨0.48%；NSE指数 收报7,825点，上涨0.54%。印度股市周四休市。

印度汇市：周三和周四休市。

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俄罗斯股市：指标RTS指数 报845.72点，下跌0.98%；MSCI明晟俄罗斯指数 收报453.61点，下跌0.9%。

俄罗斯汇市：卢布兑美元 报65.415，贬值1.32%；卢布兑欧元 报70.303,贬值1.59%。(完)