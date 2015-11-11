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亚洲 | 2015年 11月 12日 星期四 07:30 BJT

《全球汇市》市场因美国假日表现清淡，关注澳洲就业数据

周三公布的中国数据喜忧参半，对汇市影响不大。中国10月工业增加值同比增长5.6%，创七个月新低；10月份社会消费品零售总额同比增11%。

分析师称，这些数据支持这一观点：即中国经济正慢慢从出口依赖向消费驱动转型。

纽约 当日 今年来 2014年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.0763 1.0743 0.19 -11.03 1.2097

美元/日圆 122.77 122.82 -0.04 2.77 119.68

欧元/日圆 132.11 131.95 0.12 -9.03 144.78

美元/瑞郎 1.0033 1.0043 -0.10 0.93 0.9941

英镑/美元 1.5224 1.5207 0.11 -2.24 1.5573

美元/加元 1.3251 1.3259 -0.06 14.06 1.1618

澳元/美元 0.7072 0.7058 0.20 -13.42 0.8168

新西兰元/美元 0.6564 0.6555 0.14 -15.81 0.7797

澳元/日圆 86.820 86.690 0.15 -11.16 97.750

新西兰元/日圆 80.590 80.510 0.10 -13.81 93.310

英镑/日圆 186.89 186.77 0.06 0.57 186.38

澳元/新西兰元 1.0771 1.0754 0.16 2.88 1.0469

附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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全部现汇报价 (编译 李春喜/孙国玉/李爽/王颖；审校 郑茵/许娜/龚芳/李爽)

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