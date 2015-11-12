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亚洲 | 2015年 11月 12日 星期四 08:11 BJT

《中国报摘》--中国证券报11月12日

* 头版头条:

--中国国务院常务会议指出，部署以消费升级促进产业升级，培育形成新供给新动力扩大内需。

* 其他:

--据悉，上交所战略新兴产业板方案已初步拟定，并将在证券法修订完成后与注册制同步推出，预计时间为明年上半年。

--据悉，保监会将探索实施重大工程建设主体向保险机构定向发行债券，并正在研究放宽中小保险机构投资重大工程建设的单一资产集中度比例。

--华联矿业 公告，拟通过非公开发行股票购买两家乳品公司全部股权，跨界打造“矿业+乳品”双主业格局，预计交易价格约8亿元人民币；蒙牛乳业 将参与配套募资。

--中兴通讯 公告，终止在10亿元额度内回购A股股份初步方案。(完) 注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘　　 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘　　 (整理 吕雯瑾/李宏薇; 审校 林高丽)

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