《中国报摘》--中国证券报11月12日

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
* 头版头条:
--中国国务院常务会议指出，部署以消费升级促进产业升级，培育形成新供给新动力扩大内需。
* 其他:
--据悉，上交所战略新兴产业板方案已初步拟定，并将在证券法修订完成后与注册制同步推出，预计时间为明年上半年。
--据悉，保监会将探索实施重大工程建设主体向保险机构定向发行债券，并正在研究放宽中小保险机构投资重大工程建设的单一资产集中度比例。
--华联矿业 公告，拟通过非公开发行股票购买两家乳品公司全部股权，跨界打造“矿业+乳品”双主业格局，预计交易价格约8亿元人民币；蒙牛乳业 将参与配套募资。
--中兴通讯 公告，终止在10亿元额度内回购A股股份初步方案。(完) 注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘 (整理 吕雯瑾/李宏薇; 审校 林高丽)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”