中国证券：上证所战略新兴板料明年上半年推出，主板排队企业优先--报载

路透上海11月12日 - 中国证券报周四报导，上海证券交易所战略新兴产业板方案已初步拟定，将在证券法修订完成后与注册制同步推出，预计时间为明年上半年。根据方案，其定位与创业板相同，审核标准与主板一致，会优先在主板排队的公司中挑选符合规定的企业上市。

主板排队企业中符合规定挑选标准之一是公司收入中50%以上必须符合战略新兴产业标准，以及获得券商推荐以及招股书披露完备且符合资质等。

报导称，战略新兴板上市标准将注重非盈利性指标，并设置了四套评判标准：一是市值(10亿)+现金流(经营性现金流2,000万)+收入；二是市值(15亿)+收入(1亿)；三是市值+净利润；四是市值(30亿)+股东权益(2亿)+总资产(3亿)。

方案还提到，战略新兴板上市主体短期内以境内主体为主。而对红筹回归导致的实际控制认定、期权激励等问题，倾向于放松管制，但对此目前没有明确时间表和标准；拆红筹时所导致的税务成本会有一些回避和减免途径。

分析人士认为，这说明战略新兴板未来会吸引部分中概股、红筹股回归，但这并不是战略新兴板的重点。

另外，未来新兴板境内再融资将会放松监管，逐步与香港趋同；初步拟定的退市条件可能包括市值低于某值或交易量作为标准。