版本:
中国
市场报道 | 2015年 11月 12日 星期四 08:23 BJT

****欧洲经济指标预测--11月12日-11月19日****

以下为欧洲近期预定公布的重要经济数据及活动日程：

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值

11月9日当周

11月12日(四)

0700 德国消费者物价指数(CPI)(较前月) 10月终值 持平 持平

(较上年同期) +0.3% +0.3%

　　消费者物价调和指数(HICP)(较前月) 持平 持平

(较上年同期) +0.2% +0.2%

0745 法国经常帐收支(亿欧元) 9月 -- 盈余2

0745 法国消费者物价调和指数(HICP)(较前月) 10月终值 持平 -0.4%

(较上年同期) +0.1% +0.1%

1000 欧元区工业生产(较前月) 9月 -0.1% -0.5%

(较上年同期) +1.3% +0.9%

1100 英国汤森路透/益普索主要消费者信心指数 11月 -- 52.9

1100 德国汤森路透/益普索主要消费者信心指数 11月 -- 54.1

1100 法国汤森路透/益普索主要消费者信心指数 11月 -- 40.2

1100 意大利汤森路透/益普索主要消费者信心指数 11月 -- 35.2

11月13日(五)

0630 法国国内生产总值(GDP)(较前季) 第三季初值 +0.3% 持平

0700 德国GDP(较前季) 第三季初值 +0.3% +0.4%

(较上年同期) +1.8% +1.6%

0745 法国非农就业岗位(较前季) 第三季 -- +0.2%

0815 瑞士生产者/进口物价(较前月) 10月 -0.2% -0.1%

(较上年同期) -6.9% -6.8%

0900 意大利GDP(较前季) 第三季初值 +0.3% +0.3%

(较上年同期) +1.0% +0.7%

0930 英国建筑业产出(较前月) 9月 +1.5% -4.3%

(较上年同期) -0.3% -1.3%

1000 意大利消费者物价指数(CPI)(较前月) 10月终值 +0.2% +0.2%

(较上年同期) +0.3% +0.3%

消费者物价调和指数(HICP)(较前月) +0.5% +0.5%

(较上年同期) +0.3% +0.3%

1000 欧元区未经季节调整贸易收支(亿欧元) 9月 顺差182 顺差112

1000 欧元区GDP(较前季) 第三季初值 +0.4% +0.4%

(较上年同期) +1.7% +1.5%

11月16日当周

11月16日(一)

1000 欧元区HICP(较前月) 　　　 10月终值 +0.1% +0.2%

(较上年同期) 　　　 持平 持平

扣除食品和能源HICP(较前月) -- +0.4%

(较上年同期) -- +0.8%

11月17日(二)

0900 意大利对欧盟贸易收支(亿欧元) 9月 -- 顺差4.67

全球贸易收支(亿欧元) -- 顺差18.5

0930 英国CPI(较前月) 10月 -- -0.1%

(较上年同期) -- -0.1%

核心CPI(较前月) -- +0.1%

(较上年同期) -- +1.0%

零售物价指数(RPI)(较前月) -- -0.1%

(较上年同期) -- +0.8%

扣除贷款后的RPI(较前月) -- -0.1%

(较上年同期) -- +0.9%

0930 英国生产者物价指数(PPI) 10月

未经季节调整的投入物价指数(较前月) -- +0.6%

(较上年同期) -- -13.3%

未经季节调整的产出物价指数(较前月) -- -0.1%

(较上年同期) -- -1.8%

未经季节调整的核心产出指数(较前月) -- +0.1%

(较上年同期) -- +0.2%

1000 德国ZEW经济景气判断指数 11月 -- 正1.9

现况指数 -- 正55.2

11月18日(三)

1000 瑞士ZEW投资者信心 11月 -- 18.3

11月19日(四)

0700 瑞士贸易收支(亿瑞郎) 10月 -- 顺差30.47

0900 欧元区未经季节调整经常帐(亿欧元) 9月 -- 盈余137

经季节调整经常帐(亿欧元) -- 盈余177

0900 欧元区净投资(亿欧元) 9月 -- 净流入326

0930 英国零售销售(较前月) 10月 -- +1.9%

(较上年同期) -- +6.5%

扣除能源的零售销售(较前月) -- +1.7%

(较上年同期) -- +5.9%

1100 英国工业联盟(CBI)总工业订单差值 11月 -- 负18

(完)

***提取相关资料，请点选下列代码连结

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐