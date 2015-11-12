表格：外资上周继续买超日股，日本投资者仍买超海外债券

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透东京11月12日 - 日本财务省周四公布的资本流动数据显示，截至11月7日的一周，外资继续买超日本股票。
外资11月7日止当周在日本股市买超1,704亿日圆，前一周为买超1,871亿日圆。
日本投资人最近一周买超海外债券1.0347万亿(兆)日圆，前一周为买超8,828亿日圆。
外资在日本投资(负值代表卖超)：
股市 债市 货币市场
11月 1日-11月 7日 +170.4 +56.0 +2,285.9
10月25日-10月31日 +187.1 +710.5 +572.1
日本在海外投资(负值代表净卖出，意味着资金流入日本)：
股市 债市 货币市场
11月 1日-11月 7日 -34.0 +1,034.7 +121.0
10月25日-10月31日 +173.0 +882.8 -115.1
注：
--r为修正值
--债券包括受益凭证
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(完) (编译 许娜；审校 龚芳)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”