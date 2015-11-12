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亚洲 | 2015年 11月 12日 星期四 08:10 BJT

表格：外资上周继续买超日股，日本投资者仍买超海外债券

路透东京11月12日 - 日本财务省周四公布的资本流动数据显示，截至11月7日的一周，外资继续买超日本股票。

外资11月7日止当周在日本股市买超1,704亿日圆，前一周为买超1,871亿日圆。

日本投资人最近一周买超海外债券1.0347万亿(兆)日圆，前一周为买超8,828亿日圆。

外资在日本投资(负值代表卖超)：

股市 债市 货币市场

11月 1日-11月 7日 +170.4 +56.0 +2,285.9

10月25日-10月31日 +187.1 +710.5 +572.1

日本在海外投资(负值代表净卖出，意味着资金流入日本)：

股市 债市 货币市场

11月 1日-11月 7日 -34.0 +1,034.7 +121.0

10月25日-10月31日 +173.0 +882.8 -115.1

注：

--r为修正值

--债券包括受益凭证

欲登录日本财务省网站了解资本流动情况，请点选

link.reuters.com/syk43s

欲登录日本财务省网站了解证券投资资金流动情况，请点选

link.reuters.com/tyk43s

(完) (编译 许娜；审校 龚芳)

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