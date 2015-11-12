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亚洲 | 2015年 11月 12日 星期四 08:19 BJT

《港股在美国上市的主要ADR股价表现》--11月12日

路透香港11月12日 - 以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周三收市价的比较.(1
美元=7.7503港元 )
    
    美国股市周三收低，道琼工业指数 收跌55.99点，或0.32%，至17,702.22点，梅西百货(Mac
y's) 公布令人失望的财测后，投资者抛售石油类股和传统零售商股。 
    
 公司名称            ADR代码   收盘价  涨跌幅     成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价
                               (美元)    (%)                   (港元)          (%)    
 -------------------------------------------------------------------------------------
 中海油                       107.420   -2.96      44398             8.325      -1.24
 中国铝业                       8.200    1.23      19498             2.542       0.88
 中国移动                      58.530    0.48     116828            90.725       0.53
 中国人寿                      17.930   -0.06      90685            27.793      -0.21
 中石油                        73.050   -2.26      37596             5.662      -1.54
 中石化                        67.040   -2.17      25888             5.196      -0.65
 汇丰控股                      39.740    0.20    1062159            61.599      -0.32
 中电信                        50.990   -0.35      11404             3.952       0.30
 中国联通                      12.470   -0.16      84965             9.665      -0.77
 兖州煤业                       4.950   -0.40       7106             3.836      -1.38
 华能国际                      42.290    1.15       8107             8.194       0.29
 南方航空                      39.450   -1.77       4727             6.115      -0.24
 东方航空                      30.020   -1.61       3564             4.653       0.29
 中芯国际                       4.880    3.17       8229             0.756      -1.76
 （完）
    

 (整理 梁慧仪)

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