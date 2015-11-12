《港股在美国上市的主要ADR股价表现》--11月12日

路透香港11月12日 - 以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周三收市价的比较.(1 美元=7.7503港元 ) 美国股市周三收低，道琼工业指数 收跌55.99点，或0.32%，至17,702.22点，梅西百货(Mac y's) 公布令人失望的财测后，投资者抛售石油类股和传统零售商股。 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价 (美元) (%) (港元) (%) ------------------------------------------------------------------------------------- 中海油 107.420 -2.96 44398 8.325 -1.24 中国铝业 8.200 1.23 19498 2.542 0.88 中国移动 58.530 0.48 116828 90.725 0.53 中国人寿 17.930 -0.06 90685 27.793 -0.21 中石油 73.050 -2.26 37596 5.662 -1.54 中石化 67.040 -2.17 25888 5.196 -0.65 汇丰控股 39.740 0.20 1062159 61.599 -0.32 中电信 50.990 -0.35 11404 3.952 0.30 中国联通 12.470 -0.16 84965 9.665 -0.77 兖州煤业 4.950 -0.40 7106 3.836 -1.38 华能国际 42.290 1.15 8107 8.194 0.29 南方航空 39.450 -1.77 4727 6.115 -0.24 东方航空 30.020 -1.61 3564 4.653 0.29 中芯国际 4.880 3.17 8229 0.756 -1.76 （完） (整理 梁慧仪)