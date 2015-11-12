《新兴市场重要经济事件预告》--11月12日-11月19日

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11月12日(四)

华盛顿--美国里奇蒙联储总裁拉克尔和墨西哥央行副总裁Manuel Sanchez参加卡托研究所第33届年度货币会议“反思货币政策”，参与主题为“货币政策的可为与不可为”的小组讨论(1445)。

东京--亚洲开发银行(ADB)总裁中尾武彦就亚洲经济展望和亚开行的作用发表演说(0300)。

首尔--韩国央行货币政策委员会会议(0100)。

首尔--韩国企划财政部长官崔炅焕将在国会出席(0100)。

贝尔格莱德--塞尔维亚央行公布利率决定(1100)。

墨西哥城--墨西哥央行公布最新政策会议的会议记录(1500)。

圣地亚哥--智利央行宣布利率决定(2100)。

马尼拉--菲律宾央行召开货币政策会议。

11月13日(五)

土耳其安塔利亚--20国集团劳工峰会(L20)(至11月14日)。

马尼拉--亚太经合组织工商咨询理事会(ABAC)第四届会议(至11月16日)。

利马--秘鲁央行宣布利率决定(0000)。

布拉格--捷克央行公布11月政策会议记录(0800)。

阿克拉--加纳央行公布利率决定(1100)。

11月14日(六)

土耳其安塔利亚--20国集团工商峰会(B20)(至11月15日)。

11月15日(日)

土耳其安塔利亚--20国集团峰会(G20)(至11月16日)。

11月16日(一)

马尼拉--亚太经合组织(APEC)部长级会议(至11月17日)。

迪拜/多哈--印度财长杰特利访问阿联酋和卡塔尔(至11月17日)，争取外资到印度投资。

11月17日(二)

雅加达--印尼央行举行会议。

布达佩斯--匈牙利央行利率会议。

华沙--波兰央行举行货币政策会议(料将不会宣布利率决议)。

比勒陀利亚--南非央行开始为期三天的货币政策委员会会议(至11月19日)。

11月18日(三)

马尼拉--亚太经合组织(APEC)领导人会议(至11月19日)。

11月19日(四)

贝尔格莱德--IMF欧洲部发表2015年秋季中欧、东欧及东南欧(CESEE)地区经济问题报告。

比勒陀利亚--南非央行宣布利率决定(1300)。

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

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