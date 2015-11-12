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亚洲 | 2015年 11月 12日 星期四 08:22 BJT

《台湾报摘》--工商时报、经济日报11月12日

*工商时报：

--明晟(MSCI)将于台北时间明日清晨公布最新半年度调整结果，预期MSCI会以两阶段(今年11月与明年5月)方式将在美挂牌中概股纳入中国指数权重，因而排挤台股权重。摩根大通与摩根士丹利证券等外资预估，第一阶段台股在MSCI全球新兴市场权重将由12.4%降至12.1%，这较过去台股调降幅度扩大。

*经济日报：

--明年起，因劳基法缩短工时案上路，责任制劳工的基本工资计算将连动调整。劳动部发布函释指出，雇主应依新工时制度重新计算、调高责任制劳工的基本工资。以保全人员为例，每月正常工时若为240小时，明年起，基本工资不得低于25,511台币。

--亚泥 积极收购的大陆山水水泥 由于无力偿还今日到期的20亿人民币短期债务，昨日惊传声请清算。亚泥表示，现阶段对公司财务业务未受重大影响。(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。

台湾报摘 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 (记者 董永年; 审校 林高丽)

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