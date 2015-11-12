《台湾报摘》--工商时报、经济日报11月12日

--明晟(MSCI)将于台北时间明日清晨公布最新半年度调整结果，预期MSCI会以两阶段(今年11月与明年5月)方式将在美挂牌中概股纳入中国指数权重，因而排挤台股权重。摩根大通与摩根士丹利证券等外资预估，第一阶段台股在MSCI全球新兴市场权重将由12.4%降至12.1%，这较过去台股调降幅度扩大。