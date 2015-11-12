《台湾报摘》--工商时报、经济日报11月12日

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
*工商时报：
--明晟(MSCI)将于台北时间明日清晨公布最新半年度调整结果，预期MSCI会以两阶段(今年11月与明年5月)方式将在美挂牌中概股纳入中国指数权重，因而排挤台股权重。摩根大通与摩根士丹利证券等外资预估，第一阶段台股在MSCI全球新兴市场权重将由12.4%降至12.1%，这较过去台股调降幅度扩大。
*经济日报：
--明年起，因劳基法缩短工时案上路，责任制劳工的基本工资计算将连动调整。劳动部发布函释指出，雇主应依新工时制度重新计算、调高责任制劳工的基本工资。以保全人员为例，每月正常工时若为240小时，明年起，基本工资不得低于25,511台币。
--亚泥 积极收购的大陆山水水泥 由于无力偿还今日到期的20亿人民币短期债务，昨日惊传声请清算。亚泥表示，现阶段对公司财务业务未受重大影响。(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
台湾报摘 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 (记者 董永年; 审校 林高丽)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”