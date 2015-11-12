《中国报摘》--其他报纸重要消息11月12日

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
**上海证券报**
--据悉，从北京时间13日凌晨起，将有14只中国ADRs（美国存托凭证）被纳入MSCI明晟新兴市场指数和MSCI明晟中国指数，这是上述指数首次纳入在美国上市的中资企业。
**证券时报**
--西安银行将于11月23日召开股东大会，审议关于A股IPO议案，成为继徽商银行、哈尔滨银行等之后又一家披露A股上市意图的城商行。
**第一财经日报**
--对于地方置换债券额度将从3.2万亿元人民币增至3.8万亿-4万亿元的媒体报道，一位地方财政人士透露，今年地方政府融资平台在建项目后续融资约为7,000亿元，或为上述报道所称新增额度。(完)
注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”