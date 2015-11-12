《中国报摘》--其他报纸重要消息11月12日

**上海证券报**

--据悉，从北京时间13日凌晨起，将有14只中国ADRs（美国存托凭证）被纳入MSCI明晟新兴市场指数和MSCI明晟中国指数，这是上述指数首次纳入在美国上市的中资企业。

**证券时报**

--西安银行将于11月23日召开股东大会，审议关于A股IPO议案，成为继徽商银行、哈尔滨银行等之后又一家披露A股上市意图的城商行。

**第一财经日报**

--对于地方置换债券额度将从3.2万亿元人民币增至3.8万亿-4万亿元的媒体报道，一位地方财政人士透露，今年地方政府融资平台在建项目后续融资约为7,000亿元，或为上述报道所称新增额度。(完)