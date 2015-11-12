中国债市：中债资信将天元ABS列入信用观察名单，因资产池涉及山水水泥

路透上海11月12日 - 中国中债资信评估有限责任公司周三稍晚表示，因“天元2015年第一期信贷资产证券化（ABS）信托资产支持证券”部分入池资产涉及山水水泥 全资子公司的信贷资产，而其很可能将发生境内债务违约，因此将15天元1A 和15天元1B 列入信用观察名单。

中国水泥生产商--山水水泥 周三称，集团（连同其附属公司）将无法在周四或之前取得足够资金以偿付境内债务，因此可以肯定集团的境内债务11月12日将发生违约，并将触发其他财务贷款下的交叉违约。

中债资信指出，山水水泥全资子公司的信贷资产为“天元2015年第一期信贷资产证券化信托资产支持证券”的入池资产，该笔信贷资产额度占入池资产总规模的11.89%，若借款人发生违约，将对资产池现金流的预期回收状况和资产支持证券中各档证券的信用资质造成较大的负面影响。

而鉴于目前事态发展尚不完全明朗，中债资信暂将天元2015年第一期信贷资产证券化信托资产支持证券优先A档和优先B档证券列入观察名单。中债资信将密切关注基础资产信用质量的变动以及其对该期ABS的影响。

天元2015年第一期信贷资产支持证券今年7月发行，其中优先A档、优先B档和次级档规模分别为12.62亿元、1.43亿元和2.77亿元，总额16.82亿元，发起机构为天津银行，受托机构为中融信托。

山水水泥附属公司--山东山水水泥集团上周四公告，因资金链紧张，所发行的将于12日到期的超短期融资券15山水SCP001 到期兑付存在不确定性。该超短融发行规模20亿元人民币，票面利率5.30%，主承销商为招商银行。