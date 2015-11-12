《全球重要经济事件一览表》--11月12日-11月19日

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11月12日(四)

华盛顿--圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德在卡托研究所第33届货币政策年度会议“重新思考货币政策”中发表演说(1405)。里奇蒙联储总裁拉克尔与墨西哥央行副总裁将参加一项小组讨论(1445)。前费城联储总裁普洛瑟将参加一项小组讨论(1630)。

华盛顿--纽约联邦储备银行总裁杜德利在纽约经济俱乐部(The Economic Club of New York)就“论经济前景及其对货币政策之意义”发表演说(1715)。

华盛顿--美联储主席叶伦在美联储后危机时期货币政策实施和传递会议上致欢迎辞(1430)。

华盛顿--国际清算银行(BIS)货币暨经济部门主管Borio在卡托研究所第33届货币政策年度会议“重新思考货币政策”发表演说(1830)。

芝加哥--芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯，在一项论坛活动中就当前经济状况与货币政策发表演说(1515)。

华盛顿--美联储副主席费舍尔(Stanley Fischer)发表题为“将金融稳定纳入货币政策”的演讲(2300)。

布鲁塞尔--欧洲央行总裁德拉吉在欧洲议会季度听证会上讲话(0830)。

布鲁塞尔--德拉吉作为欧洲系统性风险委员会主席，在欧洲议会听证会上讲话(1030)。

巴黎--德国央行总裁魏德曼就“十字路口--站在主权和团结之间的欧元时代”讲话(1600)。

维也纳--奥地利央行总裁诺沃特尼参加Economics Perspectives Seminar开幕活动(1900)。

伦敦--英国央行首席经济学家霍尔丹对英国职工联合工会发表演说(1700)。

奥斯陆--挪威央行公布金融稳定报告(0900)。

斯德哥尔摩--瑞典央行总裁英韦斯和副总裁Henry Ohlsson出席瑞典国会金融委员会(Riksdag Committee on Finance)关于货币政策的公开听证会。

11月13日(五)

克利夫兰--克利夫兰联邦储备银行总裁梅斯特就经济与货币政策发表演说(1730)。

多伦多--加拿大央行高级副总裁Carolyn Wilkins在多伦多大学发表演说(1300)。

法兰克福--欧洲央行副总裁冈斯坦西欧在一个高级别会议上发表讲话(0900)。

布鲁塞尔--欧洲经济暨财政事务理事会会议。

土耳其安塔利亚--20国集团劳工峰会(至11月14日)。

维也纳--奥地利央行就IMF地区经济问题报告召开研讨会(0900)。

慕尼黑--德国央行委员会成员Andreas Dombret就德国银行业发表讲话(1200)。

英国温莎--欧洲央行(ECB)执委会成员莫尔许参加金融服务峰会(1215)。

11月14日(六)

土耳其安塔利亚--20国集团工商峰会(至11月15日)。

11月15日(日)

土耳其安塔利亚--20国集团(G20)峰会(至11月16日)。

11月16日(一)

暂无重要经济事件预告。

11月17日(二)

纽约--美国联邦储备理事会(美联储/FED)理事鲍威尔在Clearing House年会上讲话(1735)。

纽约--美国财政部副部长拉斯金在Clearing House年会上讲话(1245)。

维也纳--奥地利央行总裁诺沃特尼和奥地利财长谢林发表讲话。

伦敦--爱尔兰央行总裁霍诺汉在伦敦政经学院演讲(1830)。

悉尼--澳洲央行公布11月会议记录(0030)。

悉尼--澳洲央行助理总裁德贝尔发表讲话(2130)。

11月18日(三)

纽约--克利夫兰联邦储备银行总裁梅斯特、纽约联储总裁杜德利、亚特兰大联储总裁洛克哈特参加“美联储展望”讨论会(1300)。

休斯顿--达拉斯联邦储备银行总裁柯普朗(Robert Steven Kaplan)在休斯顿大学主办的活动上发表讲话，主题为“讨论经济形势和美联储政策”(1700)。

华盛顿--美国联邦公开市场委员会(FOMC)公布10月政策会议记录(1900)。

东京--日本央行货币政策会议(至11月19日)。

法兰克福--欧洲央行管委会会议，没有宣布利率决定的计划。

11月19日(四)

亚特兰大--美国亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特在DeKalb商会主办的“2016年经济前景与金融影响”活动中致辞(1630)。

东京--日本央行宣布利率决定(0200)。

法兰克福--欧洲央行公布10月政策会议的会议记录(1230)。

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

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