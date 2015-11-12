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亚洲 | 2015年 11月 12日 星期四 08:31 BJT

《中国重要政经日程》--11月12日

==========================近期重要政经日程==========================

11/12（周四）

*--国家发展改革委上午9:30在发改委中配楼三层大会议室召开新闻发布会，发布宏观经济运行数据并回应热点问题。

*国家发改委下午3:00在发改委中配楼三层大会议室召开新闻发布会，介绍“十三五”规划问计求策活动有关情况。

--第七届上海外汇峰会在上海举行。

11/14（周六）

--国家主席习近平自11月14日至16日赴土耳其安塔利亚，出席二十国集团（G20）领导人第十次峰会。

11/17（周二）

--习近平自17日至19日赴菲律宾马尼拉出席亚太经合组织（APEC）第二十三次领导人非正式会议。

11/19（周四）

--第三届中国资产证券化高峰论坛，至20日。

12月

--中国国家主席习近平访问南非，并出席中非合作论坛约翰内斯堡峰会。

12月16日（周三）

--乌镇第二届世界互联网大会16-18日举行。

注: 1. *代表新增日程。

2. 路透中文快讯未必会另行报导各项上述相关内容。(完) (发稿 沈燕; 审校 黄凯)

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