《香港报摘》--经济日报11月12日

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
* 要闻版头条：
--阿里巴巴 2015年＂双11＂再刷新纪录落幕。商品成交额（GMV）远超市场预期，相对本港9月份零售货值352亿港元，阿里巴巴单日网购的成交额，就已为前者的三倍，亦超过了2014年中国日均零售消费额。
* 其他：
--港交所 表示将为深圳证券市场实施＂接口规范＂，虽然发言人强调与深港通何时推出无关，AH股却率先炒上。有券商估计，深港通推出可助港股成交企稳千亿元之上。
--继ISS（Institutional Shareholder Services）后，另一机构投资者顾问Glass Lewis亦呼吁股东反对长建 及电能 合并方案。
--内地独立物业管理公司中奥到家（新上市编号＂1538＂），将于明日起招股，最多集资4.6亿港元，当中大部分资金用作收购公司。（完）
注：路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性。
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香港报摘 (整理 梁慧仪; 审校 黄凯)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”