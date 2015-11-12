《香港报摘》--经济日报11月12日

* 要闻版头条：

--阿里巴巴 2015年＂双11＂再刷新纪录落幕。商品成交额（GMV）远超市场预期，相对本港9月份零售货值352亿港元，阿里巴巴单日网购的成交额，就已为前者的三倍，亦超过了2014年中国日均零售消费额。

* 其他：

--港交所 表示将为深圳证券市场实施＂接口规范＂，虽然发言人强调与深港通何时推出无关，AH股却率先炒上。有券商估计，深港通推出可助港股成交企稳千亿元之上。

--继ISS（Institutional Shareholder Services）后，另一机构投资者顾问Glass Lewis亦呼吁股东反对长建 及电能 合并方案。

--内地独立物业管理公司中奥到家（新上市编号＂1538＂），将于明日起招股，最多集资4.6亿港元，当中大部分资金用作收购公司。（完）

注：路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性。

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