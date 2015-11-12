中国债市动态：现券收益率小幅下行，经济数据欠佳支撑市场情绪偏暖

路透上海11月12日 - 中国银行间债市周四早盘现券走势偏暖，长端收益率降约1、2个bp(基点)。交易员表示，尽管下行幅度略显谨慎，但从最新经济数据看年末稳增长压力不小，财政扩张发力与货币宽松的基调料将维持，债市总体仍有向好基础。

此外，对于有关媒体报道称今年地方置换债券额度将从3.2万亿元人民币增至3.8-4万亿元，市场有观点认为，上述新增额度应为专项金融债而非地方债。

“上来情绪有点谨慎，但用电量等数据不太好，感觉（现券收益率）趋势往下，估计还得落，”上海一银行交易员表示，疲弱基本面支持下债市走势料偏暖。

10年期国债活跃券150023最新报价 在3.15%/3.12%，上日尾盘为3.1450%/3.1250%；10年期国开债150218券最新报价 在3.58%/3.56%，上日为3.62%/3.55%。

最新数据显示，中国10月全社会用电量同比下降0.24%，增速同比回落3.3个百分点；国家发改委新闻发言人施子海表示，当前拉动经济的三驾马车都显乏力，经济下行压力比较大，从短期看扩大投资仍是稳定中国经济的重要手段。

昨日公布数据显示，中国四季度经济开局不佳，除了消费稳中有升令人略感宽慰外，10月工业增速创七个月低点，投资增速创近15年新低。再加上通缩魅影隐现，外贸已然从三驾马车中“退役”，一切数据显示出经济下行压力不减，政策宽松乃大势所趋。

对于上述地方债额度扩容的媒体报导，交易员表示，其对市场负面冲击有限。华东一银行交易员认为，年内稳增长压力仍在，预计财政发力同时货币政策还将维持宽松；即使真的有地方债扩容，若导致银行超储水平下降，预期央行也会向市场释放相应流动性予以对冲。

此外，市场亦密切关注央行即将公布的金融数据。路透此前调查显示，中国10月新增人民币贷款预计为7,982亿元，自上月逾万亿元的高位回落，10月末M2同比增速预计微升至13.2%。

公开市场方面，中国央行公开市场今日继续进行100亿元七天期逆回购操作，利率仍持稳于2.25%。据此计算，公开市场连续第二周资金投放量与到期量持平。