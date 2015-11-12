《香港报摘》--信报11月12日

* 要闻版头条：

--阿里巴巴 昨天＂双11＂全日总商品交易额（GMV）多达912.17亿元人民币，按年大增59.7%，每秒交易额升至106万元，胜市场预期。主席马云扬言要成为推动中国内需的小发动机，并在五年内将＂双11＂主场移师海外，在纽约、伦敦或东京举行。

* 其他：

--中环老牌食肆＂镛记＂2010年爆出股权纠纷，第二代长子甘健成指控二弟甘琨礼揽权，申请将海外注册的镛记母公司清盘。甘健成在原审败诉前猝逝，其遗孀梁瑞群在上诉被驳回后她坚持上诉至终审法院，至昨日终反败为胜，终院颁令将镛记母公司清盘，但暂缓28日执行，让双方商讨收购股份。

--受到东南亚地区、台湾及澳洲等地货币兑美元贬值影响，佐丹奴 第三季销售额按年减少3%；若按固定滙率计算，销售额则增长2%。第三季整体同店销售按年增长4%，较第二季按年增长6%有所放缓。（完）

注：路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性。

台湾报摘

中国报摘