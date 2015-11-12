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亚洲 | 2015年 11月 12日 星期四 08:57 BJT

全球金市：金价持于三个月低点附近，因预期美国年内加息

美国上周公布强劲的非农就业报告，支持对美联储12月会议决定升息的预期。

若美国加息，将打压黄金需求，并提振美元。

交易员将关注今日稍晚至少六位美联储官员在不同场合发表的讲话，以寻觅有关经济成长及美国货币政策的线索。美联储主席叶伦和副主席费舍尔也将发表讲话。

关注焦点还放在经济数据上。美国上周初请失业金人数可能下降，几乎会逆转前一周的升势，表明11月初就业市场的复苏动能增加。

全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 截至周二的持仓量降至663.43吨，为2008年9月雷曼兄弟破产以来最低。

技术面也恶化，下一道关键支撑位料在7月所及五年半低点1,077美元。(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 李爽 审校 王兴亚/孙茉莉)

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