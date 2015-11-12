全球金市：金价持于三个月低点附近，因预期美国年内加息

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
美国上周公布强劲的非农就业报告，支持对美联储12月会议决定升息的预期。
若美国加息，将打压黄金需求，并提振美元。
交易员将关注今日稍晚至少六位美联储官员在不同场合发表的讲话，以寻觅有关经济成长及美国货币政策的线索。美联储主席叶伦和副主席费舍尔也将发表讲话。
关注焦点还放在经济数据上。美国上周初请失业金人数可能下降，几乎会逆转前一周的升势，表明11月初就业市场的复苏动能增加。
全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 截至周二的持仓量降至663.43吨，为2008年9月雷曼兄弟破产以来最低。
技术面也恶化，下一道关键支撑位料在7月所及五年半低点1,077美元。(完)
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路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”