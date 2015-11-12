主要国家经济指标预测--11月13日****

以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 11月13日(五) 0200 澳洲汤森路透/益普索主要消费者信心指数 11月 -- 50.70 0200 韩国汤森路透/益普索主要消费者信心指数 11月 -- 38.70 0200 日本汤森路透/益普索主要消费者信心指数 11月 -- 42.20 0430 日本工业生产 9月修正值 -- +1.0% 0430 日本产能利用率指数(较前月) 9月 -- -0.9% 0630 法国国内生产总值(GDP)(较前季) 第三季初值 +0.3% 持平 0700 德国GDP(较前季) 第三季初值 +0.3% +0.4% (较上年同期) +1.8% +1.6% 0745 法国非农就业岗位(较前季) 第三季 -- +0.2% 0815 瑞士生产者/进口物价(较前月) 10月 -0.2% -0.1% (较上年同期) -6.9% -6.8% 0900 意大利GDP(较前季) 第三季初值 +0.3% +0.3% (较上年同期) +1.0% +0.7% 0930 英国建筑业产出(较前月) 9月 +1.5% -4.3% (较上年同期) -0.3% -1.3% 1000 意大利消费者物价指数(CPI)(较前月) 10月终值 +0.2% +0.2% (较上年同期) +0.3% +0.3% 消费者物价调和指数(HICP)(较前月) +0.5% +0.5% (较上年同期) +0.3% +0.3% 1000 欧元区未经季节调整贸易收支(亿欧元) 9月 顺差182 顺差112 1000 欧元区GDP(较前季) 第三季初值 +0.4% +0.4% (较上年同期) +1.7% +1.5% 1330 美国生产者物价指数(PPI)最终需求(较上年同期) 10月 -1.2% -1.1% (较前月) +0.2% -0.5% 扣除食品与能源的PPI(较上年同期) +0.5% +0.8% (较前月) +0.1% -0.3% 扣除食品、能源与贸易的PPI(较上年同期) -- +0.5% (较前月) +0.1% -0.3% 1330 美国零售销售(较前月) 10月 +0.3% +0.1% 扣除汽车的零售销售(较前月) +0.4% -0.3% 1500 美国企业库存(较前月) 9月 持平 持平 1500 美国路透/密西根大学消费者信心指数 11月初值 91.5 90.0 现况指数 103.0 102.3 预期指数 84.0 82.1 附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值 11月11日(三) 2350 日本投资外国债券(亿日圆) 前周 买超10,347 -- 外国投资日本股票(亿日圆) 买超1,704 -- 2350 日本国内企业物价指数(CGPI)(较前月) 10月 -0.6% -0.4% (较上年同期) -3.8% -3.5% 2350 日本机械订单(较前月) 9月 +7.5% +3.3% (较上年同期) -1.7% -4.0% 11月12日(四) -- 韩国央行利率决议 11月 1.50% 1.50% 0001 英国皇家测量师学会(RICS)房价差值 10月 正49 正45 0030 澳洲就业人数(万人) 10月 增加5.86 增加1.5 全职就业人数(万人) 增加4 -- 就业参与率 65.0% 64.9% 失业率 5.9% 6.2% 0700 德国消费者物价指数(CPI)(较前月) 10月终值 持平 持平 (较上年同期) +0.3% +0.3% 消费者物价调和指数(HICP)(较前月) 持平 持平 (较上年同期) +0.2% +0.2% 0745 法国经常帐收支(亿欧元) 9月 盈余5 -- 0745 法国消费者物价调和指数(HICP)(较前月) 10月终值 +0.1% 持平 (较上年同期) +0.2% +0.1% 1000 欧元区工业生产(较前月) 9月 -0.3% -0.1% (较上年同期) +1.7% +1.3% 1100 英国汤森路透/益普索主要消费者信心指数 11月 52.1 -- 1100 德国汤森路透/益普索主要消费者信心指数 11月 52.5 -- 1100 法国汤森路透/益普索主要消费者信心指数 11月 39.7 -- 1100 意大利汤森路透/益普索主要消费者信心指数 11月 35.0 -- 1330 美国一周初请失业金人数(万人) 11月7日当周 27.6 27.0 四周均值(万人) 26.775 -- 续请失业金人数(万人) 10月31日当周 217.4 216.0 1330 加拿大新屋价格指数 9月 +0.1% +0.2% 1500 美国JOLTS职位空缺(万个) 9月 552.6 537 1900 美国联邦预算(亿美元) 10月赤字1,360 赤字1,300 (完)