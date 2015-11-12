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亚洲 | 2015年 11月 13日 星期五 07:20 BJT

****主要国家经济指标预测--11月13日****

以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程：   

    GMT时间   经济指标/活动                        公布时段      预估值     前值
   
    
    11月13日(五)
    0200 澳洲汤森路透/益普索主要消费者信心指数        11月         --      50.70
    0200 韩国汤森路透/益普索主要消费者信心指数        11月         --      38.70
    0200 日本汤森路透/益普索主要消费者信心指数        11月         --      42.20
    0430 日本工业生产                            9月修正值         --      +1.0%
    0430 日本产能利用率指数(较前月)                    9月         --      -0.9%
    0630 法国国内生产总值(GDP)(较前季)          第三季初值      +0.3%       持平
    0700 德国GDP(较前季)                        第三季初值      +0.3%      +0.4%
                (较上年同期)                                    +1.8%      +1.6%
    0745 法国非农就业岗位(较前季)                   第三季        --       +0.2%
    0815 瑞士生产者/进口物价(较前月)                  10月      -0.2%      -0.1%
                        (较上年同期)                            -6.9%      -6.8%
    0900 意大利GDP(较前季)                      第三季初值      +0.3%      +0.3%
                  (较上年同期)                                  +1.0%      +0.7%
    0930 英国建筑业产出(较前月)                        9月      +1.5%      -4.3%
                       (较上年同期)                             -0.3%      -1.3%
    1000 意大利消费者物价指数(CPI)(较前月)        10月终值      +0.2%      +0.2%
                              (较上年同期)                      +0.3%      +0.3%
               消费者物价调和指数(HICP)(较前月)                 +0.5%      +0.5%
                                   (较上年同期)                 +0.3%      +0.3%
    1000 欧元区未经季节调整贸易收支(亿欧元)            9月    顺差182    顺差112
    1000 欧元区GDP(较前季)                      第三季初值      +0.4%      +0.4%
                  (较上年同期)                                  +1.7%      +1.5%
    1330 美国生产者物价指数(PPI)最终需求(较上年同期)  10月      -1.2%      -1.1%
                                        (较前月)                +0.2%      -0.5%
             扣除食品与能源的PPI(较上年同期)                    +0.5%      +0.8%
                                (较前月)                        +0.1%      -0.3%
             扣除食品、能源与贸易的PPI(较上年同期)                --       +0.5%
                                      (较前月)                  +0.1%      -0.3%
    1330 美国零售销售(较前月)                          10月     +0.3%      +0.1%
             扣除汽车的零售销售(较前月)                         +0.4%      -0.3%
    1500 美国企业库存(较前月)                           9月      持平       持平
    1500 美国路透/密西根大学消费者信心指数         11月初值      91.5       90.0
                             现况指数                           103.0      102.3
                             预期指数                            84.0       82.1
    

    附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表：
    
    GMT时间   经济指标/活动                        公布时段      现值     预估值
    
    11月11日(三)
    2350 日本投资外国债券(亿日圆)                    前周 买超10,347         -- 
   
         外国投资日本股票(亿日圆)                          买超1,704         -- 
   
    2350 日本国内企业物价指数(CGPI)(较前月)           10月     -0.6%       -0.4%
       
                                   (较上年同期)                -3.8%       -3.5%
       
    2350 日本机械订单(较前月)                          9月     +7.5%       +3.3%
       
                     (较上年同期)                              -1.7%       -4.0%
       
    
    11月12日(四)
     --  韩国央行利率决议                             11月     1.50%       1.50%
       
    0001 英国皇家测量师学会(RICS)房价差值             10月      正49        正45
        
    0030 澳洲就业人数(万人)                           10月  增加5.86     增加1.5
    
             全职就业人数(万人)                                增加4         -- 
    
             就业参与率                                        65.0%       64.9%
       
             失业率                                             5.9%        6.2%
        
    0700 德国消费者物价指数(CPI)(较前月)           10月终值     持平        持平
        
                            (较上年同期)                       +0.3%       +0.3%
       
         　　消费者物价调和指数(HICP)(较前月)                   持平        持平
        
                                     (较上年同期)              +0.2%       +0.2%
       
    0745 法国经常帐收支(亿欧元)                         9月    盈余5        --  
     
    0745 法国消费者物价调和指数(HICP)(较前月)      10月终值    +0.1%        持平
       
                                (较上年同期)                   +0.2%       +0.1%
       
    1000 欧元区工业生产(较前月)                         9月    -0.3%       -0.1%
       
                       (较上年同期)                            +1.7%       +1.3%
       
    1100 英国汤森路透/益普索主要消费者信心指数         11月     52.1         -- 
       
    1100 德国汤森路透/益普索主要消费者信心指数         11月     52.5         -- 
       
    1100 法国汤森路透/益普索主要消费者信心指数         11月     39.7         -- 
       
    1100 意大利汤森路透/益普索主要消费者信心指数       11月     35.0         -- 
       
    1330 美国一周初请失业金人数(万人)            11月7日当周    27.6        27.0
        
                             四周均值(万人)                   26.775         -- 
     
                   续请失业金人数(万人)         10月31日当周   217.4       216.0
      
    1330 加拿大新屋价格指数                             9月    +0.1%       +0.2%
      
    1500 美国JOLTS职位空缺(万个)                        9月    552.6         537
        
    1900 美国联邦预算(亿美元)                          10月赤字1,360   赤字1,300
    
        (完)

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