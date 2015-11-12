加拿大个股：汤森路透称在探究知识产权与科学信息业务的战略选择

路透11月11日 - 汤森路透 周三表示，正探究旗下知识产权与科学信息业务的战略选择，这部分业务2014年的营收约为10亿美元。

该业务拥有员工3,200人，主要向政府、高校和企业提供知识产权和科学信息以及相关工具和服务。

分析师估计，这部分业务的估值或超过30亿美元，为未计利息、税项、折旧及摊销之利润(EBITDA)的10倍以上。

Sanford Bernstein分析师Claudio Aspesi称，对这块业务可能有意向的企业包括总部在阿姆斯特丹的Elsevier、总部在美国新泽西州Hoboken的John Wiley & Sons 以及Springer Nature。

汤森路透发言人David Crundwell对估值问题不予置评。

Springer和Elsevier的母公司RELX Group拒绝置评。Wiley未回应请求置评的电子邮件。