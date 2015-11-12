加拿大个股：汤森路透称在探究知识产权与科学信息业务的战略选择

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，受技术性买盘带动
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
路透11月11日 - 汤森路透 周三表示，正探究旗下知识产权与科学信息业务的战略选择，这部分业务2014年的营收约为10亿美元。
该业务拥有员工3,200人，主要向政府、高校和企业提供知识产权和科学信息以及相关工具和服务。
分析师估计，这部分业务的估值或超过30亿美元，为未计利息、税项、折旧及摊销之利润(EBITDA)的10倍以上。
Sanford Bernstein分析师Claudio Aspesi称，对这块业务可能有意向的企业包括总部在阿姆斯特丹的Elsevier、总部在美国新泽西州Hoboken的John Wiley & Sons 以及Springer Nature。
汤森路透发言人David Crundwell对估值问题不予置评。
Springer和Elsevier的母公司RELX Group拒绝置评。Wiley未回应请求置评的电子邮件。
汤森路透股价在多伦多市场涨1.06加元至54.01加元。(完) (编译 孙国玉；审校 徐文焰)
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