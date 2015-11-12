《香港报摘》--其他报纸重要消息11月12日

* 明报：

--赌业股澳门励骏 第三季赌枱博彩收益再倒退六成，首九个月赌桌博彩收益为25.44亿港元，按年减少61%。本月迄今澳门博彩收入远逊于预期，大行调低整个11月收入预测，濠赌股继前日重挫后昨日再受沽压，美高梅 和银河娱乐 跌1.6%和0.8%。

* 苹果日报：

--座落山顶道81至95号、邻近已拆卸何东花园的隐形豪宅＂十间＂，终打破三年来零成交闷局，外籍业主狂劈2,300万港元至4,500万港元沽货，尺价低见18,931港元。

* 东方日报：

--政府将于本月25日向立法会提交强积金修订条例草案，冀明年底前引入俗称＂懒人基金＂的预设投资策略（DIS），管理费不得超过基金净值的0.75%，未来或有进一步下调空间。

* 星岛日报：

--腾讯 第三季因网络广告劲增，获大行一致看好，当中以大和的目标价最牛，达195港元。

* 文汇报：

--中国新城镇 宣布，与扬州市空港新城管委会及恒丰银行扬州分行，共同签订就扬州市空港新城镇建设开展全面合作的框架协议。集团将通过直接参股及设立专项基金等方式，对空港新城的开发建设投资共3亿元人民币，并根据协议享有13%的保证年化固定收益。（完）