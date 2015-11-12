《香港报摘》--其他报纸重要消息11月12日

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
* 明报：
--赌业股澳门励骏 第三季赌枱博彩收益再倒退六成，首九个月赌桌博彩收益为25.44亿港元，按年减少61%。本月迄今澳门博彩收入远逊于预期，大行调低整个11月收入预测，濠赌股继前日重挫后昨日再受沽压，美高梅 和银河娱乐 跌1.6%和0.8%。
* 苹果日报：
--座落山顶道81至95号、邻近已拆卸何东花园的隐形豪宅＂十间＂，终打破三年来零成交闷局，外籍业主狂劈2,300万港元至4,500万港元沽货，尺价低见18,931港元。
* 东方日报：
--政府将于本月25日向立法会提交强积金修订条例草案，冀明年底前引入俗称＂懒人基金＂的预设投资策略（DIS），管理费不得超过基金净值的0.75%，未来或有进一步下调空间。
* 星岛日报：
--腾讯 第三季因网络广告劲增，获大行一致看好，当中以大和的目标价最牛，达195港元。
* 文汇报：
--中国新城镇 宣布，与扬州市空港新城管委会及恒丰银行扬州分行，共同签订就扬州市空港新城镇建设开展全面合作的框架协议。集团将通过直接参股及设立专项基金等方式，对空港新城的开发建设投资共3亿元人民币，并根据协议享有13%的保证年化固定收益。（完）
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路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”