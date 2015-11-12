中信期货：多头短期将继续主导中国期指走势

资金短暂离场后重新回流，期指涨势能否延续与持仓有较大关系，需要关注量能变化。伴随市场回升，资金不断流入期指，但本周资金整体较为犹豫。周二期指三品种持仓全线下降，彰显资金短期谨慎心态加重。这也拖累了周三期指盘中表现。不过，市场短暂下跌后遇到强大的资金回补和踏空资金的接盘，周三收盘IF增仓84手，IH增仓195手，IC增仓351手，大盘形成了强势洗盘的格局。随着周三尾盘资金的迅速流入，期指短线或难以形成太大幅度的调整走势。在资金的助力下，期指向上的趋势不会轻易结束。(完)