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亚洲 | 2015年 11月 12日 星期四 09:08 BJT

中信期货：多头短期将继续主导中国期指走势

以下内容节选自11月12日的《期货日报》：

本周期指走势略显乏力，周三盘中一度形成小幅跳水走势，但尾盘券商股的再度发力抑制了市场的下行，带动指数强力回升，形成强势反转。从期指持仓数据来看，多头继续主导短期期指走势。

　　资金短暂离场后重新回流，期指涨势能否延续与持仓有较大关系，需要关注量能变化。伴随市场回升，资金不断流入期指，但本周资金整体较为犹豫。周二期指三品种持仓全线下降，彰显资金短期谨慎心态加重。这也拖累了周三期指盘中表现。不过，市场短暂下跌后遇到强大的资金回补和踏空资金的接盘，周三收盘IF增仓84手，IH增仓195手，IC增仓351手，大盘形成了强势洗盘的格局。随着周三尾盘资金的迅速流入，期指短线或难以形成太大幅度的调整走势。在资金的助力下，期指向上的趋势不会轻易结束。(完)

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注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。 (整理 路透中文部)

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