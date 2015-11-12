中信期货：多头短期将继续主导中国期指走势

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
以下内容节选自11月12日的《期货日报》：
本周期指走势略显乏力，周三盘中一度形成小幅跳水走势，但尾盘券商股的再度发力抑制了市场的下行，带动指数强力回升，形成强势反转。从期指持仓数据来看，多头继续主导短期期指走势。
资金短暂离场后重新回流，期指涨势能否延续与持仓有较大关系，需要关注量能变化。伴随市场回升，资金不断流入期指，但本周资金整体较为犹豫。周二期指三品种持仓全线下降，彰显资金短期谨慎心态加重。这也拖累了周三期指盘中表现。不过，市场短暂下跌后遇到强大的资金回补和踏空资金的接盘，周三收盘IF增仓84手，IH增仓195手，IC增仓351手，大盘形成了强势洗盘的格局。随着周三尾盘资金的迅速流入，期指短线或难以形成太大幅度的调整走势。在资金的助力下，期指向上的趋势不会轻易结束。(完)
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注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。 (整理 路透中文部)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”