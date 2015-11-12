港报社评：神坛步入政坛，昂山荆棘满途--信报11月12日

25年前，昂山素姬不是没有赢过缅甸选举，但那次军方翻脸不认账，赢了选举的她反而被软禁。四分一世纪过后，缅甸再有一次选举，身为最大反对党全民盟领袖的素妈妈，一如众料也是赢了，而且是大获全胜。迄昨天，在已公布的299个联邦议会席位中，全民盟取得256席，大幅抛离其他对手；昂山素姬亦在所属的仰光选区顺利胜出。估计该党可囊括上下议院七成半至八成的民选议席而掌政。

由于军方支持的执政联邦巩固与发展党败得太惨，令人担心他们会恼羞成怒，加上点票结果是以蜗牛步速公布，可能要两星期方全部揭盅，予人毫不爽快的诡异感觉，恐防军方又有什么图谋。昂山素姬已要求在下周与总统登盛、军方总司令及国会主席会面，伸出橄榄枝，并商讨政权交接。缅甸资讯部长称，登盛尊重今次选举结果，承诺和平移交政权，会在选举委员会完成所有工作后与昂山会面，商讨维护国家和平稳定。

即使军方并非再一次撒赖，点票慢得离奇，纯粹是第三世界的效率问题，全民盟最终获确认为国会多数党，但这并不意味着缅甸的民主化将会一帆风顺。第一个问题在于昂山素姬的角色与定位，处理不当的话，民主女神有机会失落光环于滚滚红尘。

昂山素姬无疑是缅甸最有号召力的民主图腾，并将以凌驾总统之上的地位执掌政权，但她始终没有管治国家的经验，而且年纪已有70岁了，由这样一位女士来掌控复杂的国家机器，难以让人产生足够的信心。争取民主是一回事，争取政绩是另一回事，尤其当一位民主女神施政顺畅的先决条件，是要跟势力盘根错节的军方周旋，吃力不讨好是意料中事。说得再白一点，要保住军方的特权，或许要牺牲百姓的人权，新政府几乎注定猪八戒照镜，里外不是人。事实上，在少数族裔罗兴亚的人权问题之上，昂山素姬已经备受诟病，舆论批评她默许军方打压罗兴亚穆斯林，在这次国际瞩目的选举之中，他们就没有投票权。

不被允许做总统，决定＂凌驾总统＂的昂山素姬，有可能不顾及军方的特权吗？缅甸目前的情况，没有军方同意，新政府是无法运作的。宪法规定，国会必须保留四分之一议席给军方，军人掌管警察部，国防部、内政部及边境事务部的部长须由军方委任，甚至在有需要的时候，军方可以接管国家。那就是说，全民盟名义上是执政党，实际上仍然处处受制于军方，执政党不保住军方特权的话，国家机器也许连开关掣亦碰不到。

假如一切出人意表地顺利，昂山素姬以＂垂帘听政＂的姿态，短时间之内学懂了务实的治国之道，又神奇地在军方的特权与百姓的人权之间取得平衡，外交呢？百废待举的缅甸，外交终究是难以取舍的头痛问题。

缅甸变天之后，美国有机会加快撤销制裁的步伐，并且投入资金开发如此一个新兴市场。然而，中缅关系一向良好，而且北京把缅甸视作＂一带一路＂的战略要点，经济诱因自然不缺。未来民主化的缅甸新政府不可能跟北京继续如胶似漆，但又不可能一面倒投向美国怀抱，处于中美角力的夹缝，好听是左右逢源，难听是顺得哥情失嫂意。

中国在缅甸的几个重大投资计划，例如密松大坝和莱比塘铜矿，选举前都被缅甸政府叫停，选举后如何发展值得注意。中国要是投资受挫，反而美国资金大受欢迎，缅甸变天将为东南亚局势平添新的变数。

总的来说，昂山素姬由神坛步入政坛，路途上的荆棘一定比起红地毡更常见。（完）

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