光大期货：大连鸡蛋期货远月合约抛压更大

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
以下内容节选自11月12日的《期货日报》：
周三，鸡蛋近月1601合约期价在连续两天震荡收阴后企稳反弹，最终收于3,748元/500千克，与鸡蛋现货报价3,400—3,700元/500千克相比升水收窄。受近期鸡蛋现货上涨提振，鸡蛋期价下行空间有限，总体或维持区间震荡。
鸡蛋现货价格止跌企稳，鸡蛋近月合约期价表现偏强。从十一后到春节前，鸡蛋消费进入季节性清淡期。考虑到秋季是蛋鸡补栏的高峰期，鸡蛋远月1605及1609合约上行压力更为明显，套利方面关注“卖5买9” 的价差扩大套利机会。（完）
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路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”