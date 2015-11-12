光大期货：大连鸡蛋期货远月合约抛压更大

以下内容节选自11月12日的《期货日报》：

周三，鸡蛋近月1601合约期价在连续两天震荡收阴后企稳反弹，最终收于3,748元/500千克，与鸡蛋现货报价3,400—3,700元/500千克相比升水收窄。受近期鸡蛋现货上涨提振，鸡蛋期价下行空间有限，总体或维持区间震荡。

鸡蛋现货价格止跌企稳，鸡蛋近月合约期价表现偏强。从十一后到春节前，鸡蛋消费进入季节性清淡期。考虑到秋季是蛋鸡补栏的高峰期，鸡蛋远月1605及1609合约上行压力更为明显，套利方面关注“卖5买9” 的价差扩大套利机会。（完）

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