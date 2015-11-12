港报社评：特首收礼小事一桩，延宕不决观感事大--明报11月12日

立法会辩论＂将《防止贿赂条例》第3条及第8条的适用范围扩大至行 政长官＂，虽然议案在目前的立法会结构未获通过，但是这个议题延宕下 去，对政府并无任何好处，因为公衆无法理解特首位高权重，为何在索取 收受利益的规管却不如公务员？昨日，滔滔雄辩如政务司长林郑月娥就此 都未能提出使人信服的理据。政府应该加紧处理此事，使特首在索取收受 利益受到合适规管，让市民对特首和政府的廉洁观感，不再受到不必要影 响。 防贿例在2008年修订之时，已经把特首豁免于第3条和第8条，即是这 两个条文对特首不适用，当时政府提出涉及宪制架构，不过一直语焉不详 。2012年，前任特首曾荫权被揭发接受富豪款待，使公衆重新关注防贿例 与特首的关系，当时曾荫权委任前任大法官李国能领导独立委员会，研究 特首和政治任命官员收受利益的规管和提出建议；委员会其后发表报告书 ，有关特首部分，建议修订条例，让整条《防止贿赂条例》都适用于特首 ，另外，认为特首收取礼品应该申报和有审批机制，建议由终院首席法官 或终院首席法官加立法会主席，筹组一个有3名成员的独立委员会，邀请 独立及具公信力社会人士出任成员，负责审核特首的收礼申请，经委员会 批准收受的利益，须详列于可供公众查阅的资料册。 报告发表时，梁振英已经当选特首，当时他以候任特首身分表明，＂ 我对这个《报告书》是表示欢迎的，我会认真地去考虑这份《报告书》所 作的建议，以及在上任之后尽快和严格地落实＂。昨日，林郑月娥表明这 个仍然是行政长官和特区政府的立场，并无改变，云云。不过，3年半过 去了，外间不知道政府就此事做过什么工作，即使立场真个未变，但是空 有立场，事态却毫无寸进，难免使人猜测政府有其他考虑，特别是香港事 务凡事政治化，反对阵营见缝插针，操作＂特首收礼无王管＂肯定是绝佳 议题。可以说，此事再获炒作空间，政府也有责任。 政府和建制阵营在辩论中对反对阵营语多指摘，只是无论怎样质疑提 出议案的动机和目的，都不能解答一个事实，就是：若防贿例对公职人员 全面规管，则对特首就不是全面规管，因为第3条及第8条对特首不适用； 特首与其他公职人员相比，权力更大，更容易以权谋私，对特首的规管理 应更严格，现在特首索取收受利益却不受监管，无论从任何角度都很难说 安排合理。 林郑月娥在辩论中，一再表示特首仍受防贿例第4条、第5条和第10条 规管，藉此指什么特首凌驾法律、＂无王管＂的指控都与事实不符。不过 ，即使如此，特首少受防贿例规管的事实，当局仍然无法否认。在公衆层 面，看到防贿例全面规管下属，对最高层上司的监管却打折扣，防贿例是 否一视同仁？是否贯彻法律面前、人人平等的精神？自然产生疑问。监于 此事触及法治精神的核心价值，只要一日不匡正，这个议题仍然会有生命 力，因为事态背离了公衆的同理心，公衆都不明白特首索取收受利益为什 么会得到特别对待。 今次辩论，政府和建制阵营同时打出＂宪制牌＂，提出若把整条防贿 例适用于特首以及监管特首收受利益，涉及《基本法》特区政治体制及特 首在特区的宪制地位，需要通盘考虑，云云。按宪制架构，特首地位超然 难以争辩，即使如此，＂地位超然＂不能确保特首必然廉洁奉公、尽忠职 守，最理想做法是设立一套制度，规限特首按制度运行，才可压制个人歪 念和防止脱轨。 李国能领导的委员会建议筹组独立委员会，负责审核特首的收礼申请 等事宜，其实就是使特首收礼制度化。不过，这个安排可看成特首要向委 员会负责。按《基本法》规定，特首只向两方面负责，就是中央和特区， 然则委员会的角色权能与此是否有抵触，确实需要研究。其实，是否接受 李国能的建议，基本上是一念之间。现行安排使特首陷于＂收礼特权＂景 况，任何人坐上这个位置，都百辞莫辩；而处理香港事务，一直有一条就 是＂特事特办＂，只要有助于特首工作、有助于消除港人疑虑、有助于夯 实香港的廉洁社会和法治精神，中央都应该就此再一次特事特办。 从＂一国两制＂审视特首收礼问题，大者可以涉及主权不容侵犯，小 者则可以在与原则并无根本抵触情况下，授权香港特区自行处理。例如李 国能委员会的建议，只要中央授权独立委员会审核处理特首收受礼品等事 宜，即是代中央执行有关工作，而且权责分明，不致出现与特首权责之间 的混淆，则所谓＂负责＂问题就解决了。其实，大至终审权也可给予香港 特区，处理特首收礼只是芝麻绿豆小事，根本不值得中央费神。现任特首 梁振英也应该积极推动此事，彻底解决这个问题。（完） 注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。 **如欲提取相关新闻，请在下列代码上按左鼠键两次** 香港报摘/社评/财经评论 中国报摘 台湾报摘