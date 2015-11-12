《路透晚报》--11月12日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--中国数据：10月新增贷款远低预期，M2增速创15个月新高

中国人民银行周四公布数据显示，10月新增人民币贷款5,136亿元，远低于此前路透7,982亿元的调查中值；当月末广义货币供应量(M2)同比增长13.5%，高于路透调查中值13.2%，并创2014年7月以来新高。

--中国经济：发改委前三季核准投资约1.9万亿，四季度会加快项目审批

为应对中国经济下行压力，中国四季度会继续加快投资项目审批。尤其当前拉动经济的三驾马车都显乏力，从短期看扩大投资仍是稳定中国经济的重要手段。

--中国经济：消费金融公司试点推广至全国，扩大日用消费品等进口--常务会议

中国国务院周三召开常务会议表示，加大财税、金融等政策支持，发展消费信贷，将消费金融公司试点推广至全国；并畅通商品进口渠道，扩大群众欢迎的日用消费品等进口，增设口岸进境免税店，落实和完善境外旅客购物离境退税政策。

--中国财政：10月财政支出发力增速创逾三年新高，收入增速仍不乐观

中国10月财政支出力度继续加大，10月增速创下逾三年新高，预算执行进度高于去年同期；当月财政收入延续中低速增长，且受经济下行压力以及减税降费影响，今年剩余两月的收入增长依然不乐观。

【金融】

--中国金融：第四批专项建设基金项目申报工作已正式启动--消息

三位消息人士周四对路透表示，中国第四批专项建设基金项目申报工作已正式启动，由国家开发银行及农业发展银行联合上报；明年上半年可开工建设、能够产生新拉动的项目优先申报，优先考虑项目回报率在3-5%、且回收周期为10-20年的项目。

--全球金融：人民币若纳入IMF货币篮子，海外基金将增持人民币债券

随着国际货币基金组织(IMF)本月可望通过将人民币纳入特别提款权(SDR)货币篮子，外国资产管理公司正在准备增加人民币计价债券的敞口。

--全球金融：EBRD将中国加入该行的计划提交各成员国政府批准

欧洲复兴开发银行(EBRD)周三支持中国成为其成员国，为下个月股东国家政府最终批准中国的申请铺路。

【固定收益】

--《分析》市场平稳中国央行以静制动，经济承压政策宽松仍是大方向

中国证监会宣布将重启新股发行，银行间资金面淡静以对，本周央行公开市场逆回购操作维持价稳量平。业内人士称，稳定市场环境下，央行无需改变常规操作轨道。若有必要，包括调整逆回购规模、MLF等多种工具随时可以出场平抑波动。

--《焦点》山水水泥债务违约，说明中国当局倾向于任由弱小企业倒闭

中国水泥生产商--山水水泥警告投资者称，该公司于周四到期的逾3亿美元境内债务将发生违约，并将寻求委任清算人。这一情况说明，中国当局更愿意听任实力较弱的企业倒闭。

--中国债市：中债资信将天元ABS列入信用观察名单，因资产池涉及山水水泥

中国中债资信评估有限责任公司周三稍晚表示，因“天元2015年第一期信贷资产证券化（ABS）信托资产支持证券”部分入池资产涉及山水水泥全资子公司的信贷资产，而其很可能将发生境内债务违约，因此将15天元1A和15天元1B列入信用观察名单。

--中国企业：云南煤化工集团债务逾期，政府是否“兜底”值得关注--中债资信

就中国云南煤化工集团债务逾期事件，中债资信周四发布报告称，整体来看，云南省政府对该公司的支持意愿比较强，但需要注意该省经济状况一般，财力相对有限。国企刚性兑付已然打破，且应急基金等筹集和实施需要时间，政府“兜底”进展和效果需进一步关注。

--新债招标：中国进出口行三年浮息债利差18bp，五年固息利率3.48%

业内人士周四透露，中国进出口银行上午招标的三年Shibor基准浮息债中标利差为18个bp(基点)，同时招标的五年固息新发债中标利率3.48%，10年固息增发债中标收益率3.7142%；三期债对应投标倍数分别为4.29倍、2.33倍和3.08倍。

--新债招标：陕西3-10年专项地方债利率较下限上浮23-39bp--业内人士

业内人士周四透露，中国陕西省上午招标的3-10年四期专项地方债，中标利率较区间下限上浮23-39个基点（bp），分别为3.04%、3.24%、3.44%和3.54%，对应投标倍数依次为1.52倍、1.59倍、1.62倍和1.35倍。

--《中国债市每日综述》现券收益率小跌，基本面不佳利好债市但短期或盘整

中国银行间债市现券收益率周四先上后下小幅震荡，利率互换(IRS)则小幅上行；交易员称，今日市场仍整体偏暖，前期利空消息消化殆尽，基本面表现不佳的情况下市场对政策宽松仍抱有预期，预计市场在大起大落后将盘整而行。

【外汇】

--中国汇市：人民币中间价八连跌压制早盘收贬，虽现干预但难抵购汇逞强

人民币兑美元即期周四早盘震荡走贬，人民币中间价连续八日阴跌并创三周新低。交易员指出，早盘有较强客盘购汇拉低推升美元，但随后遭遇大行结汇拦截，人民币抬升至中间价附近小幅波动，市场情绪随即趋于谨慎。

--人民币衍生品：境内美元掉期曲线略上行，长端受制于监管层干预预期上行困难

中国境内美元/人民币掉期曲线周四略上行，其中一年期掉期升水本周稳定在1,170附近，较上周有所回升。交易员称，从中美的利率平价来看，远期曲线远低于应有的水平，长期看有向上的压力。但央行的干预力量让远期购汇急剧萎缩，上行困难。

【证券/行业】

--中国股市：沪综指收跌，券商股获利回吐压力集中释放拖累大盘

中国股市沪综指周四收跌。分析师称，前期领涨的券商股获利回吐压力集中释放，跌幅居前并拖累大盘。不过目前场内情绪尚稳定，有资金继续选择相对安全板块进行炒作，盘中板块轮动特征仍明显。

--中国企业：中国邮政储蓄银行赴港IPO前出售15%股权，作价近80亿美元--IFR

汤森路透名下期刊IFR援引知情消息人士报导，中国邮政储蓄银行近期料公布，将其15%的股份作价约80亿美元售予一批投资者。该公司计划2016年在香港上市。

--中国证券：上证所战略新兴板料明年上半年推出，主板排队企业优先--报载

中国证券报周四报导，上海证券交易所战略新兴产业板方案已初步拟定，将在证券法修订完成后与注册制同步推出，预计时间为明年上半年。根据方案，其定位与创业板相同，审核标准与主板一致，会优先在主板排队的公司中挑选符合规定的企业上市。

--港股业绩：联想集团财年第二季净亏损7.14亿美元，受累于业务重组支出

全球最大个人电脑生产商--联想集团公布，2015/16年度第二季录得净亏损7.14亿美元，受累于业务重组支出。

--中国企业：山东东明石化集团与BP签订长期原油供应协议

中国大型独立炼油企业--山东东明石化集团周三称，该集团已与石油巨头签订长期原油供应协议。

--香港个股：新地指第四季本地楼价倘调整仍属健康正常，明年料保持平稳