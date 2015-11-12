宝城期货：需求不济大连铁矿石期价将以低位振荡为主

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
以下内容节选自11月12日的《期货日报》：
最近，铁矿石现货跌幅明显大于期货，期现价差有所收敛。同时，铁矿石远月合约走势偏强于近月合约，远近价差有所修复。钢铁行业去产能压力导致产业链延续弱势运行态势，特别是上游铁矿石市场仍然面临较大压力。
总体来看，疲弱钢价以及亏损幅度较大倒逼钢厂停产检修，铁矿石需求短期存在走弱预期。然而全球主要矿商继续降本增效、扩大产量，铁矿石市场供给压力仍存。不过，考虑到铁矿石期价已经大幅贴水现货，预计铁矿石期价将以低位振荡为主。(完)
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路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”