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亚洲 | 2015年 11月 12日 星期四 09:21 BJT

宝城期货：需求不济大连铁矿石期价将以低位振荡为主

以下内容节选自11月12日的《期货日报》：

　　最近，铁矿石现货跌幅明显大于期货，期现价差有所收敛。同时，铁矿石远月合约走势偏强于近月合约，远近价差有所修复。钢铁行业去产能压力导致产业链延续弱势运行态势，特别是上游铁矿石市场仍然面临较大压力。

　　总体来看，疲弱钢价以及亏损幅度较大倒逼钢厂停产检修，铁矿石需求短期存在走弱预期。然而全球主要矿商继续降本增效、扩大产量，铁矿石市场供给压力仍存。不过，考虑到铁矿石期价已经大幅贴水现货，预计铁矿石期价将以低位振荡为主。(完)

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

详情请点选链接：here (整理 路透中文部)

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