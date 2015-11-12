港报社评：核心基金搭擂台市民容易拣--星岛日报11月12日

政府计画明年底引入强积金＂预设投资策略＂制度，规定所有强积金 服务供应商，都要提供这个俗称＂核心基金＂的产品，予全港270多万打 工仔和自雇人士选择，收费不能超过供款的0.75%。由于不少基层打工仔 对计画认识不足，或会受经纪误导，当局要确保所有打工仔能够得到正确 资讯，并且方便大家格价，让打工仔能够不折不扣地享受到计画的好处。 市面上的强积金计画五花八门，连部分雇主和负责挑选计画的管理层 都觉得花多眼乱，不容易决定，何况缺乏投资知识或教育程度不高的基层 打工仔？当局估计超过两成打工仔根本不作选择，闭起眼睛任由受托人处 理，再加上有市民选择类似的基金，当局估计这笔钱已累积达500-1,000 亿元。 日后这笔钱要投资在核心基金，如果有更多市民选择这个计画，扩大 规模效益，节省基金成本，收费应该有空间进一步下调到低于0.75%。 消费者委员会三年前曾经研究强积金表现和收费，以五年计算，发现 只有20多只基金回报能够跑赢通胀，蚀本的基金达159只，偏偏基金管理 费还要比英国、澳洲、新加坡和智利高，市民极不服气。 当局乘势推出强积金＂半自由行＂，由市民自己决定把雇员供款交由 哪一个基金管理，希望透过市场力量，逼使强积金服务供应商减管理费， 实施首年后，平均管理费却只减了0.02%。 究其原因，是不少市民总体上对强积金不满，挑选又不容易，格价转 换基金的人不多。此外，有基金经纪抢生意时，可能提供一些误导资讯， 以高回报吸引拣选高收费的基金组合，只低调提及当中涉及的高风险，市 民未必作到最有利自己的选择。 现时类似日后核心基金的投资组合，管理费超过1%，当局要压价到0. 75%或更低，虽然规定要有这个组合予打工仔选择，基金经纪日后拉生意 时，会否对此轻轻带过，巧立名目，继续游说市民选择高收费的投资组合 ？ ＂核心基金＂之设，给市民一个重要的基准作为参考，市民宜以此为 基准，来衡量同一个供应商其他组合的收费、风险和回报。此外，核心基 金只规限投资于环球股票和债券市场的比例，并非划一投资对象，故此， 不同供应商的核心基金会有不同的回报，积金局网页宜专辟一栏，比较各 供应商的核心基金的回报和收费，大家在同一擂台比武，方便市民去芜存 菁进行格价。 只有让市民从浩如烟海的繁琐资讯提取精华，从中作出精明选择，才 能够有效透过市场竞争力量，逼使基金管理者降低收费和提高回报。现时 强积金供款比例低，难以应付市民的退休生活开支，如果强积金交出成绩 ，让市民改观，觉得物有所值，不需要其他诱因都可鼓励到市民增加供款 。（完） 注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。 **如欲提取相关新闻，请在下列代码上按左鼠键两次** 香港报摘/社评/财经评论 中国报摘 台湾报摘