长江期货：大连玉米期货依旧疲弱，关注政策指引

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
以下内容节选自11月12日的《期货日报》：
今年华北地区玉米丰产，质量也明显优于去年，现在玉米收购价已跌至1,700元/吨左右，市场普遍看跌至1,600元/吨。由于目前农户已开始惜售，加之东北地区在11月1日开始收储导致华北玉米已出现倒流，能否继续下破1,600元/吨仍需关注国储收购。
淀粉行业整体供大于求，淀粉生产成本主要来自玉米，目前副产品价格持续走低，但华北地区淀粉企业仍有盈利，开工率有所上升。淀粉糖对于白糖的替代主要是果糖，目前果糖替代白糖已遇到技术瓶颈，果糖生产企业下游客户稳定。淀粉有望在造纸行业挤占木薯淀粉空间。整体来看，目前淀粉价格已经出现出口优势，但海外市场仍需培育，短期来看淀粉供大于求的格局难以改变。(完)
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路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”