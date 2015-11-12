长江期货：大连玉米期货依旧疲弱，关注政策指引

以下内容节选自11月12日的《期货日报》：

今年华北地区玉米丰产，质量也明显优于去年，现在玉米收购价已跌至1,700元/吨左右，市场普遍看跌至1,600元/吨。由于目前农户已开始惜售，加之东北地区在11月1日开始收储导致华北玉米已出现倒流，能否继续下破1,600元/吨仍需关注国储收购。

淀粉行业整体供大于求，淀粉生产成本主要来自玉米，目前副产品价格持续走低，但华北地区淀粉企业仍有盈利，开工率有所上升。淀粉糖对于白糖的替代主要是果糖，目前果糖替代白糖已遇到技术瓶颈，果糖生产企业下游客户稳定。淀粉有望在造纸行业挤占木薯淀粉空间。整体来看，目前淀粉价格已经出现出口优势，但海外市场仍需培育，短期来看淀粉供大于求的格局难以改变。(完)

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