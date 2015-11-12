港报社评：强积金＂核心基金＂降收费，促竞争增回报--文汇报11月12日

强积金计划的＂核心基金＂法例修订草案预计在本周五刊宪，以期于 2016年年底前引入＂预设投资策略＂。这是本港15年来首次立法规管强积 金计划的重大变革。透过规管预设投资安排，＂核心基金＂将同时回应并 力求解决社会上长期以来关于强积金＂高收费、选择难＂这两大痼疾。而 限定管理费等一系列鼓励竞争的措施，更可带动业界推出更多优惠产品， 让广大雇员受惠。因此，政府还须做好＂核心基金＂后续的具体落实方案 ，让其发挥积极作用，真正践行为打工仔提供退休保障的神圣使命。 强积金自2000年实施以来，一直被诟病＂收费高、回报低＂，与其＂ 保值增值＂的初衷有较大落差。特别是名目繁多的管理费、律师费、审计 费等项目收费居高不下，蚕食打工仔的供款，个别强积金计划扣除管理费 之后，回报率甚至出现负数，令打工仔荷包受损。尽管政府于2012年11月 推出俗称＂半自由行＂的雇员自选安排，但受托人管理费未有明显下调。 个中原因除了是不少雇员缺乏投资知识，不懂如何挑选合适计划之外，更 重要是市场上缺乏足够的廉价产品供雇员选择。 积金局推出的＂核心基金＂，设定管理费上限不得超过法例订明的最 高水平即基金每年净资产值的0.75%，相较于过去6年强积金平均1.65%的 收费，降幅逾一半以上，可称得上是一个低廉的选择。而且，＂核心基金 ＂按积金计划成员的年龄划分投资风险和进行资产配置，会随着成员的年 龄增长而调低投资风险。简单说，就是参与雇员在50岁前，基金帮他买入 较进取的资产；年纪大了，愈接近65岁，投资就转为＂稳阵＂，将八成的 强积金投资于低风险资产，这一安排令参与雇员的供款起码可达至保本水 平，令强积金的退休保障作用得以彰显。另外，计划还为缺乏投资知识或 没有时间选择的雇员，提供一个低廉稳健的选择，避免这一部分人因为＂ 怕麻烦、唔识拣＂而错选贵价又收益低的项目，蒙受损失。 应该看到，＂核心基金＂管理费＂封顶＂机制，实际上为业界引入了 竞争机制，变相促使业界要推出更多优惠产品，以吸引雇员参加，可谓有 百利而无一害。一旦业内营造出良性竞争氛围，则势必带动业界管理费减 价，长远而言将推动强积金更好地发挥＂保值增值＂功用，也是为将来强 积金＂全自由行＂后开放市场竞争提前做好演练。 然而，必须指出的是 ，无论推出什么新计划，若不能对计划推行过程中的风险和可能产生的问 题做出全面评估，没有一个细致周到的具体落实计划，那么＂核心基金＂ 也只是一个看起来很美的＂空中楼阁＂罢了。所以，当局除了广泛而深入 地宣传强积金计划的转变和新措施，让打工仔了解＂核心基金＂的好处， 还应该以前瞻性眼光，制定出阶段性的落实方案和相应对策，让＂核心基 金＂发挥积极作用，为广大雇员们提供退休保障。（完） 注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。 香港报摘/社评/财经评论 中国报摘 台湾报摘