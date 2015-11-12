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亚洲 | 2015年 11月 12日 星期四 09:21 BJT

瑞达期货：郑州动力煤期价加速下探，市场处于探底过程中

以下内容节选自11月12日的《期货日报》：

动力煤1601合约前期窄幅缩量横盘后，仍遭遇10日均线压制，5日和10日均线黏合，阻挡期货价格上涨。受空头力量打压，动力煤期价加速下探并创新低，市场明显处于探底过程中。 　　威廉指标继续处于极空区域运行，且近期指标仍向下扩散，说明空头力量明显主导期货价格，且有加大力度迹象。

　　操作上，投资者可背靠5日均线抛空，滚动操作。(完)

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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)

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