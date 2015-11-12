瑞达期货：郑州动力煤期价加速下探，市场处于探底过程中

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
以下内容节选自11月12日的《期货日报》：
动力煤1601合约前期窄幅缩量横盘后，仍遭遇10日均线压制，5日和10日均线黏合，阻挡期货价格上涨。受空头力量打压，动力煤期价加速下探并创新低，市场明显处于探底过程中。 威廉指标继续处于极空区域运行，且近期指标仍向下扩散，说明空头力量明显主导期货价格，且有加大力度迹象。
操作上，投资者可背靠5日均线抛空，滚动操作。(完)
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路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”