瑞达期货：郑州动力煤期价加速下探，市场处于探底过程中

动力煤1601合约前期窄幅缩量横盘后，仍遭遇10日均线压制，5日和10日均线黏合，阻挡期货价格上涨。受空头力量打压，动力煤期价加速下探并创新低，市场明显处于探底过程中。 威廉指标继续处于极空区域运行，且近期指标仍向下扩散，说明空头力量明显主导期货价格，且有加大力度迹象。