路透基点：华彬集团与11家银行签署5亿美元三年期贷款协议--TRLPC

路透香港11月11日 - 汤森路透旗下基点援引消息报导，华彬集团与1 1家银行敲定一笔5亿美元三年期贷款协议。 德意志银行是牵头行兼簿记行，利率为275个基点，先付费用为105个 基点。这笔贷款可以延期两年，延期费用为50个基点。 贷款有18个月宽限期，分四个半年期不等额偿还：10%(1-3期)，70%( 四期)。 华彬旗下位于伦敦的多功能建筑Ten Trinity Square作为该交易的抵 押。担保方为华滨集团三家关联企业。华彬欧洲部门Reignwood Europe P roperties Ltd是借款方。 资金将用于公司运营和再融资。协议在10月30日签署。(完) (编译 李爽 审校 张荻)