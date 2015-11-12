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亚洲 | 2015年 11月 12日 星期四 09:40 BJT

路透基点：华彬集团与11家银行签署5亿美元三年期贷款协议--TRLPC

路透香港11月11日 - 汤森路透旗下基点援引消息报导，华彬集团与1
1家银行敲定一笔5亿美元三年期贷款协议。
    
    德意志银行是牵头行兼簿记行，利率为275个基点，先付费用为105个
基点。这笔贷款可以延期两年，延期费用为50个基点。
    
    贷款有18个月宽限期，分四个半年期不等额偿还：10%(1-3期)，70%(
四期)。
    
    华彬旗下位于伦敦的多功能建筑Ten Trinity Square作为该交易的抵
押。担保方为华滨集团三家关联企业。华彬欧洲部门Reignwood Europe P
roperties Ltd是借款方。
    
    资金将用于公司运营和再融资。协议在10月30日签署。(完)
  
 (编译 李爽  审校 张荻)

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