路透基点：华彬集团与11家银行签署5亿美元三年期贷款协议--TRLPC

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透香港11月11日 - 汤森路透旗下基点援引消息报导，华彬集团与1 1家银行敲定一笔5亿美元三年期贷款协议。 德意志银行是牵头行兼簿记行，利率为275个基点，先付费用为105个 基点。这笔贷款可以延期两年，延期费用为50个基点。 贷款有18个月宽限期，分四个半年期不等额偿还：10%(1-3期)，70%( 四期)。 华彬旗下位于伦敦的多功能建筑Ten Trinity Square作为该交易的抵 押。担保方为华滨集团三家关联企业。华彬欧洲部门Reignwood Europe P roperties Ltd是借款方。 资金将用于公司运营和再融资。协议在10月30日签署。(完) (编译 李爽 审校 张荻)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”