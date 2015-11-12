瑞达期货：郑棉空方占优，期价反弹缺乏动力

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
以下内容节选自11月12日的《期货日报》：
郑棉1605合约横盘震荡了一个月左右，期货价格的反弹仍明显缺乏动力。布林通道开口有收缩迹象，表明期货价格的波动率短期内将下降，但中轨道仍对期价形成压制。
同时，强弱指标RSI近期仍维持于偏空区域（50以下）运行，说明空头仍占据优势。
操作上，投资者中线可在11,700—11,900元/吨抛空，以12,200元/吨为止损点，目标10,600元/吨。(完)
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注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。 (整理 路透中文部)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”