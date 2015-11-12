瑞达期货：郑棉空方占优，期价反弹缺乏动力

以下内容节选自11月12日的《期货日报》：

郑棉1605合约横盘震荡了一个月左右，期货价格的反弹仍明显缺乏动力。布林通道开口有收缩迹象，表明期货价格的波动率短期内将下降，但中轨道仍对期价形成压制。

同时，强弱指标RSI近期仍维持于偏空区域（50以下）运行，说明空头仍占据优势。

操作上，投资者中线可在11,700—11,900元/吨抛空，以12,200元/吨为止损点，目标10,600元/吨。(完)

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