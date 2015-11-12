台湾债市：五年券殖利率走扬，FED将升息外银偏空操作多方审慎应对

路透台北11月12日 - 台湾五年104/13期公债 殖利率周四早盘上扬。交易员指出，因距离美国联邦储备局(FED)可望升息仅剩一个月时间，早盘外商银行进场大举抛售，带动殖利率走升。

他们表示，台湾央行虽不排除有进一步降息的可能，但FED若12月升息，对台债仍有影向，早盘外银率先抛出五年券，10年券104/12R 殖利率跟涨，惟观望气氛浓厚，交投冷清。

〞利率到低档了，往下空间有限，美国就要升息了，先跑一趟，等上去再接啊。〞一位大型外银交易员说。

他认为，因104/12R殖利率仍低于得标利率，目前仅交易商做短线交易，料10年券殖利率弹至1.2%附近方能吸引银行买单进场；今天该券交投冷清，开盘1小时15分钟后才有成交。

本地时间11:02，五年券104/13殖利率升1.2个基点，报0.7770%；10年券104/12R期发行前交易殖利率小升0.14个基点，报1.1815%。

交易员预估，今日104/13期殖利率区间在0.76-0.78%；104/12R期则在1.17-1.20%。

周三美国老兵日，美债市休市；在假期前，公司债供应放缓，降低对公债价格的下行压力。对美联储将在12月15-16日政策会议上升息的预期不断增强，导致公债价格近期走低。

本地时间11:03时，台股加权指数 跌0.39%。

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