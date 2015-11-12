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亚洲 | 2015年 11月 12日 星期四 10:05 BJT

韩国金融市场：韩股微跌但韩元上扬，韩国央行维持利率不变

中国国家统计局周二公布，10月规模以上工业增加值同比增长5.6%，创七个月新低，路透调查预估中值为5.8%；当月社会消费品零售总额同比增11.0%，创年内最高，路透调查预估中值为10.9%。

韩国最大移动讯息应用的运营商KAKAO 大涨4.3%，尽管之前宣布第三季营业利润低于预期。

外资净抛售753亿韩元韩股，累及大盘。

12月三年期公债期货 跌0.03点，报109.07。

0126GMT 上日收市价

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韩元/美元 1,151.5 1,154.9

日圆/韩元 9.3723/818 9.3939

韩国公债期货 * 109.07 109.10

韩国综合股价指数 1,994.60 1,997.27

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* 为三年期公债近月期约报价。

(附注：韩元即港台惯用的韩圜)。

如欲浏览韩国现货公债报价，请点选

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韩国股市已并入韩国金融市场报导中，相关稿件请点选 (编译 李爽/孙茉莉; 审校 王丽鑫/龚芳)

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