金属期市：铜价在六年低点附近，中国经济放缓构成压力

上海期交所主力1月期铜合约 小涨0.1%，至每吨37,390元人民币。

LME期锌 基本持平于每吨1,625美元，隔夜曾跌至2009年7月以来最低的1,553.50美元。期铅 涨0.7%至每吨1,631美元，周三曾触及五年低点1,582美元。

中国经济显露出疲弱的新迹象。周三的数据显示，中国10月工业增速创七个月低点，投资增速创近15年新低。

中国经济放缓的新迹象，让部分人士相信政府可能进一步降息。但INTL FCStone分析师Edward Meir表示，降息可能“作用有限，不能解决中国潜在的结构性问题”。

2015年前九个月，LME成交量较上年同期下降3%，归因于全球经济增长减缓以及大宗商品价格疲软。(完)

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