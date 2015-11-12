金属期市：铜价在六年低点附近，中国经济放缓构成压力

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
上海期交所主力1月期铜合约 小涨0.1%，至每吨37,390元人民币。
LME期锌 基本持平于每吨1,625美元，隔夜曾跌至2009年7月以来最低的1,553.50美元。期铅 涨0.7%至每吨1,631美元，周三曾触及五年低点1,582美元。
中国经济显露出疲弱的新迹象。周三的数据显示，中国10月工业增速创七个月低点，投资增速创近15年新低。
中国经济放缓的新迹象，让部分人士相信政府可能进一步降息。但INTL FCStone分析师Edward Meir表示，降息可能“作用有限，不能解决中国潜在的结构性问题”。
2015年前九个月，LME成交量较上年同期下降3%，归因于全球经济增长减缓以及大宗商品价格疲软。(完)
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(编译 孙国玉/王兴亚；审校 张荻/龚芳)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”