台湾汇市：台币盘初实质汇价随亚币微扬，短线美元涨多略见调节卖需

路透台北11月12日 - 台币兑美元 周四盘初实质汇价区间偏升。汇银人士表示，国际美元周三因美国假期休市而交投淡静，并略见短线美元涨多调节卖需，令台币盘初实质汇价随韩元等亚币微扬。

他们指出，盘初美元续涨力道乏力，带动台币早盘实质汇价偏升整理，但盘初交投清淡，开盘一小时台北外汇成交量仅0.73亿美元，其中外资买卖汇双向交易皆有，暂看不出明确方向，今日台币实质汇价料暂在32.650附近盘整。

〞今天台币表现相对其他亚币弱，有外资美元买盘还没消化完，〞一位大型官股商银交易员说。

另位民营银行交易主管也提及，由于近期台股续探低位，并跌破8,500点关键价位，外资已连续四日卖超台股逾400亿台币，短线料外资仍有汇出需求；至于进/出口商交投较显清淡,因欠缺消息面引领而不敢轻举妄动。

证券交易所周三资料显示，外资及陆资在台股卖超125.02亿台币，连四个交易日卖超共计418.45亿台币；上交易日修正后为卖超118.19亿台币。

本地时间10:10，台股加权指数 小涨0.17%；韩元 在1,153.1，上日收在1,154.9。美元指数 则暂从非农就业数据公布后的高点回落，暂报在98.770。

台币早盘实质交易区间落在32.630-32.664；上日在32.660-32.705。

海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，一个月期美元/台币换汇点溢价幅度较上日缩小；目前一个月美元/台币远汇 报32.645/32.675，上日收在32.725。

交易员预测今日实质交易区间：

• 32.600-32.700

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