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亚洲 | 2015年 11月 12日 星期四 10:44 BJT

《全球汇市》美元近期上涨后盘整，乐观就业数据推动澳元飙升

“如果杜德利强调美元强势有可能成为2016年政策紧缩过程中的一个制约因素，那美元走势有可能脆弱。”

英镑是另一个表现出色的币种，英镑兑美元 最高涨至1.5220美元，进一步远离周五创下的六个月低点1.5027美元。

数据显示，英国第三季薪资涨幅低于预期，但失业率降至2008年初以来最低位。

纽约 当日 今年来 2014年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.0765 1.0743 +0.20 -11.01 1.2097

美元/日圆 122.91 122.82 +0.07 +2.70 119.68

欧元/日圆 132.31 131.95 +0.27 -8.61 144.78

美元/瑞郎 1.0025 1.0043 -0.18 +0.84 0.9941

英镑/美元 1.5230 1.5207 +0.15 -2.20 1.5573

美元/加元 1.3237 1.3259 -0.17 +13.94 1.1618

澳元/美元 0.7137 0.7058 +1.12 -12.62 0.8168

新西兰元/美元 0.6561 0.6555 +0.09 -15.85 0.7797

澳元/日圆 87.720 86.690 +1.19 -10.26 97.750

新西兰元/日圆 80.640 80.510 +0.16 -13.58 93.310

英镑/日圆 187.19 186.77 +0.22 +0.43 186.38

澳元/新西兰元 1.0871 1.0754 +1.09 +3.84 1.0469

附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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全部现汇报价 (编译 孙国玉/许娜/刘秀红/白云; 审校 张涛/龚芳/张荻)

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