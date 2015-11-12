《全球汇市》美元近期上涨后盘整，乐观就业数据推动澳元飙升

“如果杜德利强调美元强势有可能成为2016年政策紧缩过程中的一个制约因素，那美元走势有可能脆弱。”

英镑是另一个表现出色的币种，英镑兑美元 最高涨至1.5220美元，进一步远离周五创下的六个月低点1.5027美元。