《全球汇市》美元近期上涨后盘整，乐观就业数据推动澳元飙升

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
“如果杜德利强调美元强势有可能成为2016年政策紧缩过程中的一个制约因素，那美元走势有可能脆弱。”
英镑是另一个表现出色的币种，英镑兑美元 最高涨至1.5220美元，进一步远离周五创下的六个月低点1.5027美元。
数据显示，英国第三季薪资涨幅低于预期，但失业率降至2008年初以来最低位。
纽约 当日 今年来 2014年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.0765 1.0743 +0.20 -11.01 1.2097
美元/日圆 122.91 122.82 +0.07 +2.70 119.68
欧元/日圆 132.31 131.95 +0.27 -8.61 144.78
美元/瑞郎 1.0025 1.0043 -0.18 +0.84 0.9941
英镑/美元 1.5230 1.5207 +0.15 -2.20 1.5573
美元/加元 1.3237 1.3259 -0.17 +13.94 1.1618
澳元/美元 0.7137 0.7058 +1.12 -12.62 0.8168
新西兰元/美元 0.6561 0.6555 +0.09 -15.85 0.7797
澳元/日圆 87.720 86.690 +1.19 -10.26 97.750
新西兰元/日圆 80.640 80.510 +0.16 -13.58 93.310
英镑/日圆 187.19 186.77 +0.22 +0.43 186.38
澳元/新西兰元 1.0871 1.0754 +1.09 +3.84 1.0469
附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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全部现汇报价 (编译 孙国玉/许娜/刘秀红/白云; 审校 张涛/龚芳/张荻)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”