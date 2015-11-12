中国新债：国开行下周二招标发至多199.27亿元四期债，含浮息及固息债

路透上海11月12日 - 中国国家开发银行 周四公告，将于下周二(17日)招标发行四期金融债，总额不超过199.27亿元人民币，包括三、五、10年固息增发债以及两年期浮息债。

上述四期债中，三、五及10年期品种为该行今年第23期 、20期 和18期 的增发债，票面利率依次是2.98%、3.46%和3.74%。

两年浮息品种为国开行今年第24期新发债，利率基准为三个月Shibor(上海银行间同业拆放利率)。

具体发行条款如下：

2015年第23、20和18期增发债及24期新发债

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发行上限 2年浮息债：30亿元

3年：50.27亿元；5年：40亿元；10年：79亿元

期限/计息方式 3/5/10年固息；2年浮息

招标时间 2/3/5年：11月17日10:00-11:10；10年：10:00-11:40

招标方式 3/5/10年：单一价格(荷兰式)；2年：单一利差（荷兰式）

缴款日 11/19

起息日 2年：11/19；3年：11/4; 5年：9/24；10年：9/10

分销期 11/18-11/19

上市日 11/23

基本承销额 不设立

付息频率 2年按季，3/5/10年按年

发行人增发权利 保留

承揽费 2/3年0.05%；5/10年0.15%

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此前国开行在7月3日曾招标发行一期40亿元Shibor基准浮息债，期限三年，中标利差22个基点（bp），这也是国开行自2013年12月19日后首度发行浮息金融债。(完)

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