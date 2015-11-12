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亚洲 | 2015年 11月 12日 星期四 11:50 BJT

中国企业：山东东明石化集团与BP签订长期原油供应协议

路透北京11月11日 - 中国大型独立炼油企业--山东东明石化集团周三称，该集团已与石油巨头BP 签订长期原油供应协议。

东明目前已获得750万吨的年度原油进口配额，可部分满足其炼油业务的原油供应，东明在山东的加工能力为1,500万吨。

东明石化集团董事兼副总裁张留成表示，双方协议中未有具体时间框架。

张留成向路透表示，通过长期协议，可保证东明获得相对稳定的供应，并称双方在协议中并没有规定具体的时间，但协议会每年更新。

张留成未透露具体的供应规模，只表示应该是“很大数量”。(完) (编译 孙国玉；审校 蔡美珍)

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