中国企业：山东东明石化集团与BP签订长期原油供应协议

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透北京11月11日 - 中国大型独立炼油企业--山东东明石化集团周三称，该集团已与石油巨头BP 签订长期原油供应协议。
东明目前已获得750万吨的年度原油进口配额，可部分满足其炼油业务的原油供应，东明在山东的加工能力为1,500万吨。
东明石化集团董事兼副总裁张留成表示，双方协议中未有具体时间框架。
张留成向路透表示，通过长期协议，可保证东明获得相对稳定的供应，并称双方在协议中并没有规定具体的时间，但协议会每年更新。
张留成未透露具体的供应规模，只表示应该是“很大数量”。(完) (编译 孙国玉；审校 蔡美珍)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”