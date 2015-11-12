中国汇市：人民币中间价八连跌压制早盘收贬，虽现干预但难抵购汇逞强

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
* 人民币早盘震荡走贬
* 中间价连八日下跌创三周新低
* 大行结汇维稳
路透北京11月12日 - 人民币兑美元即期 周四早盘震荡走贬，人民币中间价连续八日阴跌并创三周新低。交易员指出，早盘有较强客盘购汇拉低推升美元，但随后遭遇大行结汇拦截，人民币抬升至中间价附近小幅波动，市场情绪随即趋于谨慎。
他们指出，今日中间价继续高于昨日的收盘价，此状况已持续数日，表明人民银行不愿意看到市场有持续贬值的预期。在人民币加入SDR前，虽然即期价格在6.37处的压力很大，但央行控制波幅的意图还是十分明显。
因此，在美元指数没有继续发力上涨的前提下，料境内的人民币主要会在6.36附近波动。但离岸市场CNH走势较弱，受山水水泥 将清盘并引发其债务违约消息的影响，昨晚的CNH在欧洲时段跌至6.3991。
“今天早上购汇很强，大行都在买，大家一看它们在买情绪上就受影响。后来还是明显见到了央行打压，（人民币汇价）基本上就稳住了。”一股份行交易员指出。
另有交易员指出，虽然离岸和境内有价差，但由于套利成本升高，境内套利极度萎缩。
交易员并指出，中国国内财政支出扩大与汇市关联不大，由于投资时点和方式并不可测，境内投资不会对汇市有直接影响。
中国财政部周四公布数据显示，10月财政支出同比增速进一步加快至36.1%，创出40个月新高；当月财政收入同比增速为8.7%，较9月略有放缓。
北京时间12:08，人民币兑美元 即期报6.3675元，上日收报6.3665元。今日人民币兑美元中间价 报6.3628元，上日中间价为6.3614元。人民币兑美元即期成交额 为83.31亿美元，上日半日为63.33亿美元。
全球汇市方面，美元兑欧元和日圆周四下跌，继近期上涨后进入盘整状态，澳元则在乐观的澳洲就业数据提振下飙升。
海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.5425元, 上日尾盘为6.5495元。香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.392/6.3927元, 上一交易日尾盘报6.3899元。
中国外汇交易中心今日更新的11点人民币兑美元参考汇率为6.3678。外汇交易中心自8月24日开始，每天五次，分别为上午10点、11点、下午2点、3点和4点时发布一个参考汇率。
中国央行8月11日宣布完善人民币兑美元汇率中间价报价，以增强其市场化程度和基准性。自当日起做市商在每日银行间外汇市场开盘前，参考上日银行间外汇市场收盘汇率，综合考虑外汇供求情况以及国际主要货币汇率变化向中国外汇交易中心提供中间价报价，并一次性贬值近2%。 (发稿 孙琦子; 审校 毕晓雯)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”