中国汇市：人民币中间价八连跌压制早盘收贬，虽现干预但难抵购汇逞强

* 人民币早盘震荡走贬

* 中间价连八日下跌创三周新低

* 大行结汇维稳

路透北京11月12日 - 人民币兑美元即期 周四早盘震荡走贬，人民币中间价连续八日阴跌并创三周新低。交易员指出，早盘有较强客盘购汇拉低推升美元，但随后遭遇大行结汇拦截，人民币抬升至中间价附近小幅波动，市场情绪随即趋于谨慎。

他们指出，今日中间价继续高于昨日的收盘价，此状况已持续数日，表明人民银行不愿意看到市场有持续贬值的预期。在人民币加入SDR前，虽然即期价格在6.37处的压力很大，但央行控制波幅的意图还是十分明显。

因此，在美元指数没有继续发力上涨的前提下，料境内的人民币主要会在6.36附近波动。但离岸市场CNH走势较弱，受山水水泥 将清盘并引发其债务违约消息的影响，昨晚的CNH在欧洲时段跌至6.3991。

“今天早上购汇很强，大行都在买，大家一看它们在买情绪上就受影响。后来还是明显见到了央行打压，（人民币汇价）基本上就稳住了。”一股份行交易员指出。

另有交易员指出，虽然离岸和境内有价差，但由于套利成本升高，境内套利极度萎缩。

交易员并指出，中国国内财政支出扩大与汇市关联不大，由于投资时点和方式并不可测，境内投资不会对汇市有直接影响。

中国财政部周四公布数据显示，10月财政支出同比增速进一步加快至36.1%，创出40个月新高；当月财政收入同比增速为8.7%，较9月略有放缓。

北京时间12:08，人民币兑美元 即期报6.3675元，上日收报6.3665元。今日人民币兑美元中间价 报6.3628元，上日中间价为6.3614元。人民币兑美元即期成交额 为83.31亿美元，上日半日为63.33亿美元。

全球汇市方面，美元兑欧元和日圆周四下跌，继近期上涨后进入盘整状态，澳元则在乐观的澳洲就业数据提振下飙升。

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.5425元, 上日尾盘为6.5495元。香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.392/6.3927元, 上一交易日尾盘报6.3899元。

中国外汇交易中心今日更新的11点人民币兑美元参考汇率为6.3678。外汇交易中心自8月24日开始，每天五次，分别为上午10点、11点、下午2点、3点和4点时发布一个参考汇率。