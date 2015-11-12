英国金融：财政大臣和央行总裁称，银行业没到翻开新篇章的时候

路透伦敦11月11日 - 银行业者希望摆脱2008年及其之后的金融丑闻和困境，开启新的阶段。但英国财政大臣奥斯本和英国央行总裁卡尼告诉他们现在还不到时候。

奥斯本在一个会议上表示，公众仍对当局2008年救助银行感到愤愤不平，这“完全可以理解”，而且更为严格的银行业规定实施时间还不够长，不能放松。

卡尼也在电话采访中表达了大致相同的意思。

他说，“我和我的继任者都不会‘拥抱银行家’。我们希望最终达到这样的效果，即民众可以尊敬银行家。”

奥斯本和卡尼日前参加了英国央行一个会议，审视在遏制银行不当行为方面是否已经做了足够的工作。一些银行因试图操纵伦敦银行间拆放款利率(Libor)以及外汇市场而被罚数以百万计的英镑。(完) (编译 孙国玉；审校 张涛)