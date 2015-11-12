葡萄牙政经：社会党要想兼顾经济复苏和放宽撙节措施，将面临艰巨任务

路透里斯本11月11日 - 葡萄牙社会党如果想在不使经济复苏受到威胁的情况下迅速取消部分撙节计划，将很难让金融市场、欧元区伙伴国和极左的联盟伙伴感到满意。

柯斯塔(Antonio Costa)所在的社会党和共产党及左翼政党在周二推翻了中右政府，由于三党在议会中占据了绝大多数席位，他们希望葡萄牙总统将很快要求他们组建政府。

届时将担任总理的柯斯塔必须加速制定一份2016年预算案，提交给布鲁塞尔。该国未能在上月的最后期限前提交预算案。

社会党已概述了部分优先考虑的事项，例如在2016年全面恢复在危机期间被削减的公共领域薪资、提高最低退休金、恢复之前取消的四个公共假日以及提高最低薪资。