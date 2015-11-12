版本:
中国
债券 | 2015年 11月 12日 星期四 13:26 BJT

美国个股：威朗制药和对冲基金经理Ackman难逃内幕交易官司

路透11月11日 - 美国一位法官称，威朗制药(Valeant Pharmaceuticals) 和对冲基金经理人William Ackman肯定要面临一场诉讼，被控在对Botox生产商艾尔建(Allergan) 发起收购之前涉嫌对该股股票进行内幕交易。不过，这项收购交易最后还是以失败告终。

美国加州圣安娜地区法官David Carter在11月9日的判决中，驳回了威朗制药、Ackman及其对冲基金Pershing Square Capital Management以行为不构成欺诈为理由提出的撤案动议。

本项诉讼代表利益受损的投资者提出。2014年4月22日被告方宣布对艾尔建发起510亿美元的主动收购，而这些投资者在此日期之前的两个月里卖出了艾尔建股票。(完) (编译 刘秀红；审校 郑茵)

更多 债券

热门文章

编辑推荐

文章推荐