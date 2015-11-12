美国个股：威朗制药和对冲基金经理Ackman难逃内幕交易官司

路透11月11日 - 美国一位法官称，威朗制药(Valeant Pharmaceuticals) 和对冲基金经理人William Ackman肯定要面临一场诉讼，被控在对Botox生产商艾尔建(Allergan) 发起收购之前涉嫌对该股股票进行内幕交易。不过，这项收购交易最后还是以失败告终。

美国加州圣安娜地区法官David Carter在11月9日的判决中，驳回了威朗制药、Ackman及其对冲基金Pershing Square Capital Management以行为不构成欺诈为理由提出的撤案动议。