美国个股：威朗制药和对冲基金经理Ackman难逃内幕交易官司

标题新闻：俄罗斯央行称汇市干预是提议的预算规定的一部分，无具体时限，或覆盖规定整个生效期
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路透11月11日 - 美国一位法官称，威朗制药(Valeant Pharmaceuticals) 和对冲基金经理人William Ackman肯定要面临一场诉讼，被控在对Botox生产商艾尔建(Allergan) 发起收购之前涉嫌对该股股票进行内幕交易。不过，这项收购交易最后还是以失败告终。
美国加州圣安娜地区法官David Carter在11月9日的判决中，驳回了威朗制药、Ackman及其对冲基金Pershing Square Capital Management以行为不构成欺诈为理由提出的撤案动议。
本项诉讼代表利益受损的投资者提出。2014年4月22日被告方宣布对艾尔建发起510亿美元的主动收购，而这些投资者在此日期之前的两个月里卖出了艾尔建股票。(完) (编译 刘秀红；审校 郑茵)
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1520GMT，兰特兑美元 下跌0.13%，报13.5275，回吐了稍早的小幅涨幅，兰特稍早一度接近13.5的技术阻力位。
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