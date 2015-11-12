版本:
中国
亚洲 | 2015年 11月 12日 星期四 14:19 BJT

韩国汇市：韩元走软，受进口商美元需求及股市下跌拖累

路透首尔11月12日 - 韩元兑美元周四收低，受进口商美元需求以及市场参与者继近期股市下跌后抛售韩元拖累。

韩元兑美元 收报1,158.2，较周三收盘水平1,154.9下跌0.3%。(完)

全球汇市简讯 英文汇市简讯页面

全球汇市报导 汇市技术面解析

所有外汇新闻 汇率路透调查

美加经济指标预测 欧洲经济指标预测

指标利率一览 澳元、新西兰元报导

英镑报导 台币报导

人民币报导 韩元报导

南非兰特报导 亚洲盘现汇报价

欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价

全部现汇报价 (编译 刘秀红；审校 张涛)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐