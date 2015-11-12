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亚洲 | 2015年 11月 12日 星期四 14:25 BJT

《汇市简讯》欧元在升至1.0781美元后上攻乏力，1.0800上方有卖单

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* 欧元/美元稍早从纽约盘的1.0706大幅反弹至1.0781美元，目前涨势已消退

* 从1.0800美元附近开始有大量卖单，一直到前支撑位1.0820

* 期权到期也对该货币对产生一定影响

* 欧元/日圆从132.05升至132.54也在稍早帮助推高欧元，后来欧元/日圆走低

* 欧元是否会保持长期下跌趋势？逢高抛售策略仍适用 (完)

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全部现汇报价 (编译 汪红英；审校 张涛)

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