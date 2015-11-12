版本:
中国
亚洲 | 2015年 11月 12日 星期四 14:35 BJT

新兴汇市：亚币整固走势，等待美联储官员讲话提供线索

亚洲 当日 今年以来 2014年

最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价

日圆 122.90 122.86 -0.03 -2.64 119.66

坡元 1.4182 1.4195 +0.09 -6.50 1.3260

台币 32.694 32.852 +0.48 -2.99 31.718

韩元 1157.26 1154.90 -0.20 -5.01 1099.30

泰铢 35.88 35.86 -0.06 -8.31 32.90

菲律宾披索 46.99 46.95 -0.09 -4.83 44.72

印尼卢比 13590.00 13600.00 +0.07 -8.90 12380.00

*印度卢比 66.31 66.31 +0.00 -4.95 63.03

马币 4.3700 4.3635 -0.15 -19.99 3.4965

人民币 6.3660 6.3665 +0.01 -2.54 6.2040

*印度汇市及债市周四因公众假期而休市

(完)

全球汇市简讯 英文汇市简讯页面

全球汇市报导 汇市技术面解析

所有外汇新闻 汇率路透调查

美加经济指标预测 欧洲经济指标预测

指标利率一览 澳元、新西兰元报导

英镑报导 台币报导

人民币报导 韩元报导

南非兰特报导 亚洲盘现汇报价

欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价

全部现汇报价 (编译 高琦/于春红/陈宗琦；审校 白云/王兴亚/张涛/蔡美珍)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐