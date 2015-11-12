新兴汇市：亚币整固走势，等待美联储官员讲话提供线索

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
亚洲 当日 今年以来 2014年
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坡元 1.4182 1.4195 +0.09 -6.50 1.3260
台币 32.694 32.852 +0.48 -2.99 31.718
韩元 1157.26 1154.90 -0.20 -5.01 1099.30
泰铢 35.88 35.86 -0.06 -8.31 32.90
菲律宾披索 46.99 46.95 -0.09 -4.83 44.72
印尼卢比 13590.00 13600.00 +0.07 -8.90 12380.00
*印度卢比 66.31 66.31 +0.00 -4.95 63.03
马币 4.3700 4.3635 -0.15 -19.99 3.4965
人民币 6.3660 6.3665 +0.01 -2.54 6.2040
*印度汇市及债市周四因公众假期而休市
(完)
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全部现汇报价 (编译 高琦/于春红/陈宗琦；审校 白云/王兴亚/张涛/蔡美珍)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”