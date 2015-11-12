台湾股市：小幅收升终结五连跌，后市料仍承压但季线附近有支撑

路透台北11月12日 - 台湾股市周四小幅收升，终结此前连五日跌势。分析师指出，美国联邦储备理事会(FED)12月升息的可能性很高，资金撤离亚洲，令亚股疲软；而台股跌多后今日终于止跌反弹，预计未来仍将承压，不过季线8,300点附近料有支撑。

新光投信协理谢学云称，〞看来FED在12月是笃定升息了，今天延续震荡走势，但之前已经跌多，今天收红了。〞

他并表示，MSCI将调整亚洲股市的权重，就算中国股市无法被纳入一篮子股票中，台股比重被调降的可能性仍然很高，在权重的调整过程中处于不利，这也是台股近期下跌的主因。