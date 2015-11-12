台湾股市：小幅收升终结五连跌，后市料仍承压但季线附近有支撑

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透台北11月12日 - 台湾股市周四小幅收升，终结此前连五日跌势。分析师指出，美国联邦储备理事会(FED)12月升息的可能性很高，资金撤离亚洲，令亚股疲软；而台股跌多后今日终于止跌反弹，预计未来仍将承压，不过季线8,300点附近料有支撑。
台湾加权股价指数 收报8,428.09点，升0.16%。今日成交初值 为819.43亿台币，上交易日修正后为979.94亿。
新光投信协理谢学云称，〞看来FED在12月是笃定升息了，今天延续震荡走势，但之前已经跌多，今天收红了。〞
他并表示，MSCI将调整亚洲股市的权重，就算中国股市无法被纳入一篮子股票中，台股比重被调降的可能性仍然很高，在权重的调整过程中处于不利，这也是台股近期下跌的主因。
分析师表示，中期台股预料可在季线8,300-9,000点年线附近盘整。
亚股周四小升，本地时间14:23，MSCI亚太明晟指数 升0.54%。(完)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”