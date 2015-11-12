中国货币市场：主要回购利率持稳，大行供给略减但满足需求无忧

路透北京11月12日 - 中国银行间市场周四主要回购利率变化不大，资金面宽松态势未改。交易员表示，今日市场总体平稳，虽见部分大行供给略减少，但需求仍能得到满足；央行公开市场平价等量续作，维稳姿态延续，短期内流动性仍将保持宽裕。

“今天好像就是大行出的相对少一点，从昨天开始吧，但也没有说特别紧张，整个需求倒是也还是能满足的。”华南一券商交易员说，央行公开市场也没什么亮点，市场影响不大。

北京一银行交易员亦称，今日市场利率基本持平，在整体宽松大环境下，部分大行供给减少并不会带来明显影响，“满足需求没问题，市场已经很宽松了。”

该银行交易员并表示，短期内流动性形势无需担忧，虽近期IPO重启后或会带来一些扰动，但料不会给利率造成太大影响。

本周央行公开市场逆回购操作维持价稳量平。业内人士称，稳定市场环境下，央行无需改变常规操作轨道。若有必要，包括调整逆回购规模、MLF等多种工具随时可以出场平抑波动。

证监会新闻发言人邓舸上周五表示，近期将重启A股首次公开发行(IPO)，决定先恢复此前28家进入新股发行程序中的10家公司发行，预计准备时间为两周；同时将完善新股发行制度，包括取消现行的新股申购预先缴款制度，改为确定配售数量后再缴款。

以下为主要货币市场利率报价:

北京时间14:20 今日(%) 上日(%) 变动(bp)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 1.7706 1.7693 +0.13

七天 2.2932 2.2818 +1.14

14天 2.6122 2.5687 +4.35

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜 2.6950 1.3700 +132.50

七天 2.0950 1.9300 +16.50

14天 2.3100 2.2650 +4.50

回购定盘利率

其中:隔夜 1.7700 1.7700 +0.00

七天 2.3200 2.3000 +2.00

14天 2.6200 2.6100 +1.00

Shibor

其中:隔夜 1.7840 1.7820 +0.20

七天 2.2790 2.2790 +0.00

三个月 3.0340 3.0340 +0.00