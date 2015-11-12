国际油市：油价小幅脱离两个月低位，但市场前景仍显疲弱

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，受技术性买盘带动
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
“美国石油库存增加依然是推动原油价格的主要因素...伊拉克供应也给美国页岩油厂商增加了压力，近几周约10艘油轮装满伊拉克石油将在11月至美国港口交货，”澳新银行周四称。
交易数据显示，市场看法似乎转向更低的油价前景，本月以来已有90,000口合约遭出脱，使未平仓合约脱离历史高档。
在此同时，产油商增加布兰特原油期货的空仓至纪录高位，显示产油商因预期价格下跌，正在为石油产量增加对冲避险。
在亚洲，对中日两大经济体急剧放缓的担忧打击人气，此前中国工业生产进一步放慢，市场担忧日本经济可能已经陷入衰退。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 刘秀红/蔡美珍；审校 白云/于春红)
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路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五下跌，交易商表示，因价格本周升至六个月高位后有获利了结，且看来多头结清头寸。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五上涨，指标3月合约 创下六个月高位，交易商称，因来自出口商和乙醇生产商的需求强劲。