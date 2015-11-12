版本:
中国
货币新闻 | 2015年 11月 12日 星期四 14:35 BJT

国际油市：油价小幅脱离两个月低位，但市场前景仍显疲弱

“美国石油库存增加依然是推动原油价格的主要因素...伊拉克供应也给美国页岩油厂商增加了压力，近几周约10艘油轮装满伊拉克石油将在11月至美国港口交货，”澳新银行周四称。

交易数据显示，市场看法似乎转向更低的油价前景，本月以来已有90,000口合约遭出脱，使未平仓合约脱离历史高档。

在此同时，产油商增加布兰特原油期货的空仓至纪录高位，显示产油商因预期价格下跌，正在为石油产量增加对冲避险。

在亚洲，对中日两大经济体急剧放缓的担忧打击人气，此前中国工业生产进一步放慢，市场担忧日本经济可能已经陷入衰退。(完)

NYMEX原油 NYMEX原油电子盘

NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约

亚洲燃料油 亚洲柴油

亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|PROD-CMN]

EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻

产油国官方售价英文原文 (编译 刘秀红/蔡美珍；审校 白云/于春红)

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐