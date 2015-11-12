版本:
中国
亚洲 | 2015年 11月 12日 星期四 14:29 BJT

日本债市：公债价格小幅上涨，受强劲的30年券标售结果提振

路透东京11月12日 - 日本公债价格周四小幅上涨，因30年公债标售获得投资者热捧，市场因而受到鼓舞。

指标10年期日本公债收益率(殖利率) 下跌0.5个基点至0.310%。10年期公债期货12月合约 上涨0.11点至148.48。

周四8,000亿日圆30年期公债标售的投标倍数为3.17倍。市场通常认为高于2.0的投标倍数即令人满意。

交易商表示，30年期新债标售吸引了寿险商等传统的超长期公债买家。

当日涨跌 上日

最新报价 (基点) 收市价

两年期公债 0.000% +0.0 -0.005%

五年期公债 0.040% +0.0 0.040%

10年期公债 0.310% -0.5 0.315%

20年期公债 1.080% -0.5 1.085%

30年期公债 1.390% +0.0 1.390%

10年期公债期货 <0#JGB:> 148.48 +0.11 148.37

注1：公债期货涨跌为点数。

注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完)

美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告

美债每日展望 欧元区公债市场

美国现货公债 英国公债市场

日本公债市场 中国债市

台湾债市 利率或央行相关报导 [INT|CEN-CMN]

美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 汪红英；审校 白云)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐