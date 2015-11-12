日本债市：公债价格小幅上涨，受强劲的30年券标售结果提振

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透东京11月12日 - 日本公债价格周四小幅上涨，因30年公债标售获得投资者热捧，市场因而受到鼓舞。
指标10年期日本公债收益率(殖利率) 下跌0.5个基点至0.310%。10年期公债期货12月合约 上涨0.11点至148.48。
周四8,000亿日圆30年期公债标售的投标倍数为3.17倍。市场通常认为高于2.0的投标倍数即令人满意。
交易商表示，30年期新债标售吸引了寿险商等传统的超长期公债买家。
当日涨跌 上日
最新报价 (基点) 收市价
两年期公债 0.000% +0.0 -0.005%
五年期公债 0.040% +0.0 0.040%
10年期公债 0.310% -0.5 0.315%
20年期公债 1.080% -0.5 1.085%
30年期公债 1.390% +0.0 1.390%
10年期公债期货 <0#JGB:> 148.48 +0.11 148.37
注1：公债期货涨跌为点数。
注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完)
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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 汪红英；审校 白云)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”